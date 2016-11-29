Інвестиції ЄБРР в Україну цього року становитимуть 400 мільйонів євро

Обсяг інвестицій в Україну Європейського банку реконструкції та розвитку в 2016 році становитиме 400 млн євро, а наступного року ця сума може бути збільшена.

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Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України з посиланням на підсумки зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.

Згідно з повідомленням, президент ЄБРР відзначив зусилля уряду в проведенні реформ в макроекономічній сфері, банківській системі, системи держзакупівель і е-декларування, а також продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, запровадження ринкової ціни на газ, реформи корпоративного управління НАК «Нафтогаз України», продовження приватизації.

«Прогрес очевидний, - зазначив Чакрабарті. - Україна є дуже важливим партнером для ЄБРР. Ми намагаємося підтримувати як реформування в Україні, так і інвестиції в Україні».

У свою чергу, прем'єр-міністр Гройсман подякував ЄБРР за практичну роботу адміністратора Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки.

«Європейський банк реконструкції та розвитку є фінансовим партнером, винятково важливим інвестором для України, - зазначив Гройсман. - Уряд налаштований на поглиблення співпраці з ЄБРР. У нас є ряд програм, які ми проводимо разом. Думаємо, що сьогоднішня зустріч буде ще одним поштовхом до поглиблення такої співпраці».

Також під час зустрічі йшлося про об'єднання зусиль щодо приватизації державних підприємств в Україні, зокрема, Одеського припортового заводу, а також про взаємодію у реформуванні управління державних підприємств.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні з 1993 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро в рамках 369 проектів по всій країні.