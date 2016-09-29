ЄБРР не виключає входження в українські держбанки та участі в приватизації

Європейський банк реконструкції і розвитку не виключає входження в українські державні банки в середньостроковій перспективі, а також участі в приватизації у випадках, якщо інвестори будуть у цьому зацікавлені, сказав в інтерв'ю УНІАН голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Читайте такожЄБРР прогнозує зростання економіки України на 2% в 2016-2017 роках

«Ми розглядаємо перспективи входження в держбанки як акціонери, але часових рамок не ставимо. Все залежить від роботи банківської системи, від політики Нацбанку у частині лібералізації ринку. Це (входження в акціонерний капітал банків - УНІАН) може відбутися в середньостроковій перспективі, а може і в горизонті 2017-2018 років», - сказав Аджунер.

При цьому, говорячи про приватизацію, Аджунер зазначив, що ЄБРР також зацікавлений у цих процесах - причому і як спостерігач, і як учасник. «У разі проведення прозорих конкурсів та зацікавленості інвесторів у тому, аби саме ЄБРР увійшов з ними в склад акціонерів того чи іншого активу, чому ні. Причому йдеться і про ОПЗ (Одеський припортовий завод - УНІАН), і про об'єкти енергетики, які також можуть бути цікавими. Але, повторюся, тут питання не так у нашому бажанні банку, як в умовах продажу і зацікавленості потенційних покупців», - зазначив Аджунер.

Читайте такожКабмін оприлюднив перелік підприємств для приватизації в 2016-2017 роках

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Мінфін вів переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Міжнародною фінансовою корпорацією про входження цих організацій в капітал державних банків, включаючи «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

Переговори були продиктовані затвердженою стратегією розвитку держбанків, що передбачає можливу приватизацію двох найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» в середині 2018 року. Причому на продаж, у разі позитивного рішення, можуть бути виставлені лише 20% акцій цих банків.

Частка державних банків у банківській системі України становить близько 30%. Зокрема, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком».

Що стосується приватизації, то ЄБРР безпосередньо висловлювався тільки про можливу участь у приватизації Одеського припортового заводу. Представник ЄБРР Франсіс Маліж зазначав, що ЄБРР може взяти участь у приватизації і претендувати на частку в 15-25% підприємства.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті «УНІАН-Економіка».