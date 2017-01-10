ЄБА підтримала рішення Нацбанку про зниження граничної суми розрахунків готівкою

Рішення Національного банку України про зниження граничної суми розрахунків готівкою з участю фізичних осіб до 50 тис. грн дасть змогу збільшити кількість безготівкових розрахунків, сприятиме легалізації доходів та зниженню обсягів тіньової економіки.

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Про це йдеться в коментарі Європейської Бізнес Асоціації щодо рішення НБУ від 4 січня, яким регулятор знизив максимальну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб у 3 рази.

За оцінками асоціації, цей крок позитивно вплине на розвиток сфери безготівкових платежів в Україні.

«Ми й надалі будемо продовжувати працювати над популяризацією безготівкових розрахунків та інноваційних сервісів і послуг, які зроблять електронні платежі ще доступнішими і зручнішими для користувачів», - наголошується в коментарі.

Раніше на підтримку рішення НБУ виступили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, за попередніми підрахунками якого цей крок дасть змогу знизити частку тіньової економіки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення з 4 січня знизити граничний рівень готівкових розрахунків між фізичними особами у 3 рази - до 50 тис. грн.

З 1 вересня 2013 року в Україні діяли обмеження максимальної суми готівкових розрахунків на рівні 10 тис. грн - для розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, 150 тис. грн – для розрахунків фізичних осіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.