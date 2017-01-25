У Польщі значно збільшилася кількість заробітчан із України

Про це, як повідомляє польський Newsweek, свідчать дані польського Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики.

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Таким чином, кількість заробітчан у сусідній країні зросла на третину порівняно з попереднім роком. Більшість трудових мігрантів - саме українці. На білорусів ж припадає 3,5% від загальної кількості іноземців, а молдаван - всього 2,3%.

Також у відомстві зазначили, що в 2016-му Варшава видала рекордну кількість дозволів на постійне проживання - понад 123 тисяч. 83% цих документів отримали громадяни України.

Newsweek зазначає, що потреба в українських заробітчан, головним чином, зросла на будівництві, у транспортній галузі та в обробній промисловості, а також в гастрономії та готельному бізнесі. Найбільші зміни відбулися у польському сільському господарстві. Ще в 2010 році на полях працювали 60% іммігрантів у Польщі, а зараз - 27%.

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Роботодавці відзначають, що "українці не відбирають роботу у поляків", а попит на іноземних працівників не спирається на бажання заощадити на зарплатах. Часто українців наймають через брак бажаючих працювати на запропонованих посадах або через брак фахівців у певних галузях, зокрема в ІТ, передає ZN.UA.

Раніше видання Gazeta Wyborcza писало, що Польщі доведеться поборотися за українських заробітчан. Видання зазначає, що скоро Польща може втратити українських працівників, адже представники країн ЄС у листопаді підтримали скасування віз для України. Це означає, що більше людей зможе безперешкодно подорожувати Європою. Це не означає безперешкодний доступ до європейського ринку праці. Однак, ті, хто зараз працює в Польщі, може вирішити перебратися в багатші країни Західної Європи. Українські портали праці рясніють пропозиціями з Німеччини, Австрії та Чехії.