Життя українців у Польщі: тільки 15% працівників мають соцгарантії рівня місцевих жителів

Тільки 15% українців, які працюють у Польщі, мають такі самі соціальні гарантії, що й місцеві жителі, через несумлінне ставлення компаній з працевлаштування та польських роботодавців.

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Про це на круглому столі повідомив голова Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота.

«Згідно з офіційною статистикою, лише 15% трудових договорів українців, які працюють у Польщі, забезпечують такі соціальні права, як і для польських працівників», - сказав він.

Пєхота пояснив, що в Україні багато компаній, які допомагають з пошуком роботи у Польщі, не сприяють офіційному працевлаштуванню українців. Водночас і польські компанії не завжди легально працевлаштовують жителів України, не завжди гарантують їм соціальний захист, і здебільшого українці працюють на основі договорів, що не передбачають гідних умов праці.

При цьому Пєхота зазначив, що в 2015 році в Польщі було видано понад 780 тис. дозволів на роботу і 98% з них – дозволи для українців.

Водночас заступник голови Державної служби зайнятості України Сергій Кравченко під час круглого столу зазначив, що, за офіційними даними, на роботу за кордон виїхало набагато менше людей.

«У нас офіційно в 2014 році через посередників, за даними Служби зайнятості, поїхали за кордон працювати 76,8 тис. людей. У Польщі – 3075 осіб. Але ми розуміємо, що ці цифри в реальності в тисячі разів більші», - зазначив Кравченко.

Чиновник пояснив, що така ситуація склалася через те, що в Україні діє велика кількість нелегальних фірм, що допомагають працевлаштуватися за кордоном. При цьому вони часто обманюють клієнтів, вимагаючи гроші за медогляди, яких не вимагають роботодавці. Також вони беруть гроші за оформлення візи, а іноді й за оформлення карти поляка або польського паспорта, при цьому вони не можуть надати таких послуг навіть теоретично.

«У Польщі ж трапляється так, що обіцяли одну роботу, а потрапляють на іншу. Обіцяли соціальний пакет, а його не отримують. Деякі фірми навіть пропонують, щоб ті гроші, які отримує працівник, він клав на якийсь спецрахунок, і їх йому повернуть через рік, якщо добре поводитиметься», - зазначив Кравченко.

За його словами, виходом з такої ситуації може стати тісніша співпраця органів двох країн, відповідальних за охорону праці. А також прямі контакти з польськими роботодавцями, які точно можуть визначити, скільки і яких працівників потрібно польському бізнесу.

Президент Спілки підприємців і роботодавців Польщі Цезарій Казмерчак, присутній на круглому столі, повідомив, що польські працедавці зацікавлені в тому, щоб українці мали такі самі права, що й польські працівники.

«Ми виступаємо за легалізацію праці в Польщі для мільйонів працівників з України, щоб вони могли користуватися такими ж правами, як і поляки. Щоб не було, як зараз, коли українці отримують право працювати в конкретній фірмі, і це є основним джерелом зловживань, людина стає заручником цієї фірми», - сказав Казмерчак.

Він пояснив, що в разі звільнення такий працівник змушений повертатися в Україну. Тому його спілка виступає за те, щоб українці могли вільно обирати місце роботи, як і поляки, щоб вони також могли відкривати свій бізнес у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яцек Пєхота зазначав, що близько 60% польських роботодавців готові наймати українських трудових мігрантів на посади середньої та вищої керівної ланки.

Причиною цього, за його словами, є кадровий дефіцит у Польщі кваліфікованих працівників, оскільки багато польських фахівців виїжджають до Західної Європи і скандинавських країн.

Водночас Пєхота повідомив, що близько 20% польських роботодавців розглядають українських трудових мігрантів як працівників, яких можна працевлаштувати на гірших умовах, аніж для своїх громадян.