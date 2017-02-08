ЄС скасував антидемпінгове мито на імпорт українських сталевих канатів, що діяло 19 років

Європейська комісія прийняла рішення про скасування з 10 лютого антидемпінгового мита, яка застосовувалося щодо імпорту українських сталевих канатів в Європейський Союз протягом останніх 19 років.

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Відповідне офіційне повідомлення про припинення дії мита опубліковано 8 лютого 2017 року в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого цього року торговельний представник України Наталія Микольська повідомила, що найближчим часом очікується скасування антидемпінгового мита на імпорт сталевих канатів з України. Вона підкреслила, що через мито європейський ринок був фактично закритий для найбільшого в нашій країні виробника даного виду продукції - компанії «Стальканат-Силур».

Частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту за підсумками 11 місяців 2016 року становила 37,5%, що в абсолютних цифрах складає 12,2 млрд дол., і на 3,1% перевищує аналогічний показник 11 місяців 2015 року.

Ключовими статтями експорту стали агропродукція (3,6 млрд дол.), металургія (2,8 млрд дол.), машинобудування (близько 2 млрд дол.), мінеральні добрива (1,2 млрд дол.), деревина і продукти її переробки (816 млн дол.), продукція легкої промисловості (734 млн дол.), продукція хімпрому (427 млн дол.). В цілому позитивну динаміку експорту в ЄС показали 13 регіонів України.