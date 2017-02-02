Україна очікує скасування європейських мит на імпорт сталевих канатів, які діяли 19 років

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила торговий представник України Наталія Микольська.

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«Очікуємо в найближчі дні, що Європейський Союз скасує антидемпінгове мито проти імпорту сталевих канатів з України після майже 19 років його дії. Мито - це останні антидемпінгові заходи проти українського експорту в ЄС», - зазначила Микольська.

Вона також підкреслила, що через мито європейський ринок був фактично закритий для найбільшого в нашій країні виробника даного виду продукції - компанії «Стальканат-Силур».

«Український виробник та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України активно працювали з Європейською комісією з 2014 року, що призвело до істотного зниження антидемпінгових мит в 2015 до 10,5%. Зараз чекаємо офіційної публікації рішення (про скасування мита - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту за підсумками 11 місяців 2016 року становила 37,5%, що в абсолютних цифрах складає 12,2 млрд дол., і на 3,1% перевищує аналогічний показник 11 місяців 2015 року.

Ключовими статтями експорту стали агропродукція (3,6 млрд дол.), металургія (2,8 млрд дол.), машинобудування (близько 2 млрд дол.), мінеральні добрива (1,2 млрд дол.), деревина і продукти її переробки (816 млн дол.), продукція легкої промисловості (734 млн дол.), продукція хімпрому (427 млн дол.). В цілому позитивну динаміку експорту в ЄС показали 13 регіонів України.