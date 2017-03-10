Україна вже вичерпала річну квоту на безмитний експорт соків до ЄС

Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт виноградного та яблучного соків до країн Європейського Союзу, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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Згідно з повідомленням, станом на березень українські підприємства вже повністю вичерпали квоти на безмитний експорт меду, цукру, круп та борошна, кукурудзи і м'яса птиці. Крім того, майже повністю вичерпано квоти на поставки оброблених томатів (на 96%) та пшениці (на 84%).

В УКАБ нагадали, що цього року Єврокомісія планувала збільшити обсяги квот на безмитний експорт щодо восьми груп товарів: меду, круп і борошна, оброблених томатів, виноградного соку, а також вівса, пшениці, кукурудзи і ячменю.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, обсяг квоти на експорт на ринок ЄС українського виноградного та яблучного соків становить 12 тис. тонн, меду – 5,2 тис. тонн, цукру – 20 тис. тонн, круп та борошна – 6,6 тис. тонн, кукурудзи – 400 тис. тонн, вівса – 4 тис. тонн, м'яса птиці – 16,8 тис. тонн, оброблених томатів – 10 тис. тонн.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році виріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.