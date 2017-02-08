Європарламент наприкінці квітня може прийняти додаткові торговельні преференції для України - посол

13:35, 08 лютого 2017
Євробізнес
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У жовтні 2016 року ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, матеріалів і металопродукції.

Фото УНІАН

Голова Представництва України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький прогнозує, що Європейський парламент вже наприкінці квітня може затвердити пропозицію Європейської комісії щодо збільшення торговельних преференцій для України.

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Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Точицький нагадав, що пропозиції щодо додаткових преференцій перебувають на стадії розгляду в Європарламенті, потім це питання має бути розглянуто на засіданні профільного комітету, а після того винесене на обговорення євродепутатів у рамках пленарного засідання. 

«Орієнтовним терміном є кінець квітня цього року, за умови, якщо пропозиції не будуть вважатися як занадто чутливі», - сказав він. 

Точицький також вказав, що після рішення Європарламенту «своє слово має сказати Рада ЄС». 

«Зважаючи на це, я би хотів утриматися від прогнозів з приводу термінів завершення всіх процедур. Натомість, нам потрібно зосередитися на роботі з Європарламентом та державами-членами ЄС, що ми і робимо», - підкреслив Точицький.

Повний текст інтерв’ю оприлюднено на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. Квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни-члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент затвердити це рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дасть змогу збільшити обсяг українського експорту до ЄС на 100-150 млн дол.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг експорту товарів і послуг з України до країн ЄС за 11 місяців 2016 року перевищив 12 млрд дол. Ключовими статтями експорту товарів стали продукція агропідприємств та підприємств харчової промисловості, металургії, машинобудування, легкої й деревообробної промисловості. Найбільше зростання продемонстрували агросектор і металургія.

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