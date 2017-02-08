Європарламент наприкінці квітня може прийняти додаткові торговельні преференції для України - посол

Голова Представництва України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький прогнозує, що Європейський парламент вже наприкінці квітня може затвердити пропозицію Європейської комісії щодо збільшення торговельних преференцій для України.

Читайте такожПосол України в ЄС оптимістично налаштований щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Точицький нагадав, що пропозиції щодо додаткових преференцій перебувають на стадії розгляду в Європарламенті, потім це питання має бути розглянуто на засіданні профільного комітету, а після того винесене на обговорення євродепутатів у рамках пленарного засідання.

«Орієнтовним терміном є кінець квітня цього року, за умови, якщо пропозиції не будуть вважатися як занадто чутливі», - сказав він.

Точицький також вказав, що після рішення Європарламенту «своє слово має сказати Рада ЄС».

«Зважаючи на це, я би хотів утриматися від прогнозів з приводу термінів завершення всіх процедур. Натомість, нам потрібно зосередитися на роботі з Європарламентом та державами-членами ЄС, що ми і робимо», - підкреслив Точицький.

Повний текст інтерв’ю оприлюднено на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. Квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни-члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент затвердити це рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дасть змогу збільшити обсяг українського експорту до ЄС на 100-150 млн дол.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг експорту товарів і послуг з України до країн ЄС за 11 місяців 2016 року перевищив 12 млрд дол. Ключовими статтями експорту товарів стали продукція агропідприємств та підприємств харчової промисловості, металургії, машинобудування, легкої й деревообробної промисловості. Найбільше зростання продемонстрували агросектор і металургія.