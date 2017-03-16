Україна отримає 600 мільйонів євро від ЄС протягом найближчих тижнів - посол

Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу протягом найближчих тижнів, повідомив голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі на бізнес-форумі в Києві.

Читайте такожГройсман вже придумав, як витратити 600 мільйонів євро від ЄС

«Україна виконала майже всі умови виділення 600 млн євро макрофінансової допомоги... Виділення коштів відбудеться протягом найближчих тижнів», - сказав він.

Мінгареллі зазначив, що ЄС залишається відданим домовленостям, досягнутим у ході зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, про виділення макрофінансової допомоги найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна також отримала поки тільки 600 млн євро, а виділення наступних кредитних траншів було призупинено. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримала.

10 лютого 2017 року після зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером ЄС повідомив про рішення надати Україні другий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро. Основною перешкодою до виділення коштів є діюча в Україні заборона на експорт лісу. В ЄС підкреслюють, що заборона порушує Угоду про асоціацію й не виконує свою функцію - безконтрольний експорт лісу триває.

Макрофінансова допомога від Європейського Союзу є одним із основних джерел зовнішнього фінансування, яке отримує наша країна. Поряд із кредитами міжнародних фінансових організацій, допомога ЄС та урядів країн "Великої сімки" були і залишаються основою золотовалютних резервів Національного банку, а також додатковим ресурсом для державного бюджету України, за рахунок якого фінансуються багато інфраструктурних проектів, включаючи будівництво доріг і проведення реформ у сфері освіти та медицини.