Україна отримає 600 мільйонів євро від ЄС протягом найближчих тижнів - посол
За словами Мінгареллі, Україна виконала майже всі умови виділення макрофінансової допомоги.
Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу протягом найближчих тижнів, повідомив голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі на бізнес-форумі в Києві.
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«Україна виконала майже всі умови виділення 600 млн євро макрофінансової допомоги... Виділення коштів відбудеться протягом найближчих тижнів», - сказав він.
Мінгареллі зазначив, що ЄС залишається відданим домовленостям, досягнутим у ході зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, про виділення макрофінансової допомоги найближчим часом.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.
У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна також отримала поки тільки 600 млн євро, а виділення наступних кредитних траншів було призупинено. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримала.
10 лютого 2017 року після зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером ЄС повідомив про рішення надати Україні другий транш макрофінансової допомоги розміром 600 млн євро. Основною перешкодою до виділення коштів є діюча в Україні заборона на експорт лісу. В ЄС підкреслюють, що заборона порушує Угоду про асоціацію й не виконує свою функцію - безконтрольний експорт лісу триває.
Макрофінансова допомога від Європейського Союзу є одним із основних джерел зовнішнього фінансування, яке отримує наша країна. Поряд із кредитами міжнародних фінансових організацій, допомога ЄС та урядів країн "Великої сімки" були і залишаються основою золотовалютних резервів Національного банку, а також додатковим ресурсом для державного бюджету України, за рахунок якого фінансуються багато інфраструктурних проектів, включаючи будівництво доріг і проведення реформ у сфері освіти та медицини.