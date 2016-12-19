Україна і Єврокомісія домовилися про фінансування програм на 600 мільйонів євро

Україна і Європейський Союз в особі Європейського інвестиційного банку сьогодні підпишуть угоду про надання нашій країні 600 мільйонів євро в рамках загального пакету фінансової підтримки ЄС в 3 мільярди євро.

Про це повідомила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини на прес-конференції в Брюсселі.

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"Сьогодні в обід Україна і Європейський інвестиційний банк підпишуть угоду на 600 мільйонів євро, що дозволить Європейському інвестиційному банку продовжити виконання пакету підтримки ЄС в 3 мільярди євро для України", - сказала вона.

Також Могерини повідомила, що Україна і ЄС підписали угоду про надання нашій країні 52,5 мільйона євро на реформу судової системи.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що Україна розраховує отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 600 мільйонів доларів до кінця року.

Україна і ЄС 19 грудня підписали угоди про виділення нашій країні 104 мільйони євро на реформу державної служби та про участь України в програмі прикордонного співробітництва з бюджетом в 365 мільйонів євро.