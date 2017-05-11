ЄБРР 2016 року скоротив інвестиції в економіку України в 1,7 раза

Європейський банк реконструкції і розвитку, найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні, 2016 року скоротив обсяг інвестицій в економіку нашої країни в 1,7 рази – до 581 мільйона євро з 997 мільйонів євро в 2015 році.

Читайте такожЄБРР залишив без змін прогноз зростання економіки України в 2017 році

Про це йдеться в річному звіті банку за 2016 рік, опублікованому на його сайті, згідно з яким загальний обсяг інвестування ЄБРР в економіку України кумулятивно на кінець 2016 року становив 12,358 мільярда євро.

"Банк залишався великим інвестором і реформатором в Україні в період триваючих серйозних складнощів", - наголошується в документі.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку надає підтримку Україні для впровадження важливих для економіки реформ, беручи участь в десятках проектів в нашій країні. Більшість з проектів спрямовані на розвиток приватного сектору та інфраструктури. Загальна сума фінансування для діючих проектів становить близько 4 мільярдів євро.