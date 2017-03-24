ЄБРР має намір інвестувати в український агросектор до 200 мільйонів євро

Один із ключових кредиторів корпоративного сектору української економіки Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір цього року профінансувати сільське господарство України на близько 150-200 млн євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на директора ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера.

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«За минулі два роки наші інвестиції в українську економіку перевищили 1 млрд євро. У 2017 році ми сподіваємося вийти приблизно на 150-200 млн євро (інвестицій у сільське господарство – УНІАН) щонайменше. Очікуємо відновлення економічної активності і, як результат, збільшення потреби компаній у робочому капіталі та інвестиціях», - цитує прес-служба Аджунера.

Згідно з повідомленням, ЄБРР планує підтримувати диверсифікацію агробізнесу в Україні. Крім фінансування, ЄБРР готовий надавати вітчизняному агросектору консультації в питаннях держрегулювання галузі, надавати технічну допомогу. Також ЄБРР підтримує формування та зміцнення сільськогосподарських кооперативів та інституцій самоврядування.

«Останні 8-9 місяців ми займаємося збільшенням фінансової підтримки малих і середніх підприємств. Крім того, при наданні фінансування ми намагаємося сприяти підвищенню ефективності управління, а також впровадженню нових технологій в агробізнесі», - наводяться в повідомленні слова Аджунера.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабінет міністрів затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаватимуться сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде спрямовано не більше 50% від загальної суми.

Всього поточного року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Ця норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами голови Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме понад 6 млрд грн.