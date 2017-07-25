В окупованому Криму втричі скоротилися площі виноградників

Площі виноградників в окупованому Криму скоротилася в три рази з 100 тисяч гектарів до близько 30 тисяч гектарів.

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Такі дані озвучив голова комітету підконтрольного Росії парламенту Криму з аграрної політики, екології та природних ресурсів Ігор Буданов, передають «Крим.Реалії».

«Щоб відродити галузь і повернути їй колишні масштаби необхідно вирішити ряд проблемних питань, як на федеральному, так і на регіональному рівнях. З урахуванням значущості виноградарсько-виноробної галузі не тільки для Криму, але і для всієї Росії, регулювати діяльність виноробних підприємств необхідно окремим профільним законом», – сказав він.

Буданов зазначив, що необхідні пропозиції для Держдуми розроблені, «однак на даному етапі документи потребують обговорення і внесення пропозицій від працівників галузі».

Після анексії Криму винороби півострова зіткнулися з низкою проблем при переході галузі під російську стандартизацію і вимоги законів.