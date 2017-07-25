Скандал довкола турбін Siemens у Криму: посли ЄС обговорять розширення санкцій проти Росії

Посли країн ЄС 26 липня обговорять розширення санкційного списку проти Росії через скандал довкола турбін Siemens, які опинилися в окупованому Криму. Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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"Посли країн Євросоюзу обговорять, чи додавати 4 осіб до санкційного списку щодо Росії через скандал з турбінами в Криму", - йдеться у його повідомленні.

Eu ambassadors will on wed discuss whether to add 4 ppl on its #Russia sanctions list over the wind turbine scandal in #Crimea. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 25, 2017

Як повідомляв УНІАН, Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання його турбін до Криму. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамані, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок до Криму.