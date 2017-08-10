Ринок праці Польщі значно збільшив попит на українців

11:16, 10 серпня 2017
Євробізнес
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В цьому році поляки значно збільшили кількість запитів на працівників з України. Польські ЗМІ пишуть, що "польський ринок поглинає українців як губка".

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У першому півріччі 2017 року польські роботодавці оформили 948 тис. заяв про намір працевлаштування іноземного працівника. При цьому збільшився запит на працівників з України.

Читайте такожЗ наступного року Польща зрівняє зарплати українських заробітчан і поляківПро це виданню Rzeczpospolita заявив представник Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі, передає Польське радіо.

"Це майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - пояснив він.

Як зазначає видання, 326 тис. українців у Польщі працює в транспортній галузі і на складах; у торгівлі - 200 тис. осіб; туристичну галузь обслуговує 116 тис. українських працівників; 15 тис. українців знайшли працевлаштування в науковій і технічній галузях.

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Теги: #українці роботу Польщі#Польща українських працівників