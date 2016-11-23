Україна, Білорусь та В'єтнам: у Польщі повідомили, звідки хочуть брати трудових мігрантів

Польща планує в найближчі роки залучити додатково 1 мільйон трудових мігрантів з України, Білорусі та В'єтнаму, оскільки вони добре себе зарекомендували на ринку праці, сказав на круглому столі президент Союзу підприємців та роботодавців Польщі Цезарій Казмерчак.

"У найближчі роки Польщі буде потрібен 1 мільйон трудових мігрантів. І ми зацікавлені в мігрантах з трьох напрямків: Україна, Білорусь і В'єтнам. Це три групи працівників, які добре себе зарекомендували в Польщі, з ними не виникає жодних проблем", - зазначив Казмерчак.

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Він зазначив, що працівники з цих трьох країн найбільш законослухняні і не приїжджають з розрахунку на одержання допомоги, на відміну від жителів інших країн.

Також Казмерчак підкреслив, що, за підрахунками польського уряду, в країні вже працює 1 мільйон українців, які дуже добре інтегруються в місцеву культуру.

"Нам не потрібно займатися їх інтеграцією, вчити мови, вирішувати питання житла, оскільки вони добре з цим справляються самі. І польський уряд це прекрасно розуміє. Ми не хочемо приймати мігрантів з Північної Африки, які в більшості своїй не працюють", - зазначив він.