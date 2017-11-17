ЄБРР може виділити Україні 100 мільйонів євро кредиту на енергозбереження

Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає можливість кредитування в Україні в розмірі 100 мільйонів євро проектів місцевих органів влади у сфері енергозбереження. Про це повідомляється на сайті банку.

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Згідно з повідомленням, передбачається надання кредитів муніципальним компаніям для фінансування енергозберігаючих технологій, які будуть застосовуватися в громадських будівлях, а також для потреб інфраструктури по освітленню вулиць. Кожен кредит має бути гарантований місцевими органами влади, а проект припускати скорочення викидів вуглекислого газу.

За інформацією банку, загальна вартість проекту становлять 125 мільйонів євро. Остаточне рішення про виділення кредитних коштів планується прийняти 13 грудня 2017 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності банку в країні в 1993 році його сукупні зобов'язання становлять майже 12,2 мільярда євро в рамках 377 проектів.

Зокрема, банк фінансує проекти на місцевому рівні, наприклад, для закупівлі міського екологічно чистого транспорту і проведення модернізації комунальної теплової енергетики.