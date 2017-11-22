Право експорту на ринок ЄС отримав ще один український виробник риби

Право експорту до ЄС отримав ще один вітчизняний виробник риби та рибної продукції, у результаті чого поставляти свою продукцію на європейські ринки можуть вже 289 українських підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожПорошенко очікує, що 50% товарообігу України припадатиме на країни Євросоюзу

За даними прес-служби, тепер до країн Європейського Союзу мають право експорту 109 виробників продуктів харчування, зокрема, м'яса птиці, риби, меду, яєць та молочної продукції. Також свою продукцію до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств - виробників харчових продуктів тваринного походження (пухо-пухову сировину, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові тощо).

Раніше прес-служба зазначала, що з 2016 року Держпродспоживслужба проводила переговори з 22 країнами експорту української продукції тваринного походження на зарубіжні ринки. З початку функціонування відомства Україна розпочала постачання аграрної продукції на ринки ЄС (молочні продукти), Китаю (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (корми для домашніх тварин), ОАЕ (м'ясо птиці, яловичина, м'ясо овець), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове яйце) і Чорногорії (м'ясо птиці, мед). Також українські підприємства почали експортувати м'ясо птиці до Сербії, Боснії та Герцеговини, Лівану, Танзанії та Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня поточного року право експорту до ЄС отримав вітчизняний виробник м'яса індички.

У 2016 році право постачати свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинна олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).