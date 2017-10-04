Право експорту до ЄС отримав український виробник м'яса індички

Право експорту в ЄС отримав вітчизняний виробник м'яса індички, в результаті чого поставляти свою продукцію на європейські ринки можуть вже 288 українських підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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За даними прес-служби, тепер в країни Європейського Союзу мають право експорту 108 виробників продуктів харчування, зокрема, м'яса птиці, риби, меду, яєць та молочної продукції. Також свою продукцію в Євросоюз можуть експортувати 180 підприємств - виробників харчових продуктів тваринного походження (пухо-пухові сировину, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові тощо).

Раніше прес-служба зазначала, що з 2016 року Госпродпотребслужба проводила переговори з 22 країнами експорту української продукції тваринного походження на зарубіжні ринки. З початку функціонування відомства Україна розпочала постачання аграрної продукції на ринки ЄС (молочні продукти), Китаю (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (корми для домашніх тварин), ОАЕ (м'ясо птиці, яловичина, м'ясо овець), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове яйце) і Чорногорії (м'ясо птиці, мед). Також українські підприємства почали експортувати м'ясо птиці в Сербію, Боснію і Герцеговину, Ліван, Танзанії і Саудівську Аравію.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році право постачати свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).