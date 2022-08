Amazon може придбати Electronic Arts, творець FIFA і Battlefield: що відомо про угоду

Джерела видання Good Luck Have Fun повідомили, що Amazon збирається оголосити про поглинання Electronic Arts — одного з найбільших ігрових видавництв. Навіщо обом сторонам потрібна ця угода, і якою буде сума покупки, УНІАН розбирався в свіжому матеріалі.

Джерела видання Good Luck Have Fun повідомили, що сьогодні, 26 серпня, Amazon оголосить про поглинання Electronic Arts — одного з найбільших ігрових видавництв. Чутки про потенційну покупку ЕА з'явилися ще в травні. Тоді портал Puck розповів, що компанія шукає партнера для злиття або продажу. В якості зацікавлених сторін розглядалися NBC Universal і Disney. Переговори з останньою навіть досягли фінального етапу, але зірвалися через вартість Electronic Arts. А ось Amazon, схоже, готова розщедритися на десятки мільярдів доларів, щоб зміцнити позиції в ігровому секторі.

Однак навколо угоди все ще витає багато питань. Навіщо ЕА знадобилося продаватися? Скільки може коштує компанія? Чому Amazon вирішила придбати велике ігрове видавництво. Відповіді на них УНІАН постарався дати в цьому матеріалі.

Electronic Arts — це цінний актив

Якщо якась корпорація хоче увірватися в індустрію інтерактивних розваг і забрати собі її шматок, то придбання великого видавництва — очевидний варіант. Ігровий сектор функціонує не так, як технологічний. Тут є свої тенденції, тренди, ніші і способи залучення аудиторії.

Недостатньо просто взяти кілька мільярдів доларів, створити студії і почати заробляти. Необхідно ретельно вивчити ринок і зрозуміти, як він працює. При цьому формування команд і вибір напрямку для подальшого руху вимагає часу. Саме тому вигідніше купити досвідченого "гравця" на ринку з популярними брендами, інфраструктурою і командами розробників. А у Electronic Arts все це є.

Battlefield, FIFA, Dragon Age, Mass Effect, Apex Legends, Titanfall, Need for Speed, F1, Dirt, The Sims — лише частина відомих брендів в розпорядженні ЕА. Сюди легко можна додати ще десяток франшиз, які припадають пилом в архівах авторських прав видавництва. Наприклад, багато фанатів шутерів пам'ятають Medal of Honor, а шанувальники паркуру — Mirror's Edge.

З інфраструктурою теж все зрозуміло. Чого тільки вартий один налагоджений конвеєр зі щорічного виробництва футбольних симуляторів. Поправка: дуже прибуткових футбольних симуляторів. А ось з командами справи йдуть гірше. Раніше в складі ЕА працювали легендарні студії, але вони розгубили репутацію. BioWare плюхнулася в болото з Mass Effect: Andromeda і Anthem, а DICE "спалила" своє ім'я разом з релізом Battlefield 2042.

В результаті основною ударною силою Electronic Arts стала Respawn Entertainment. Вона і всесвітньо популярну Apex Legends потай від босів ЕА зробила, і якісну одиночну Star Wars Jedi: Fallen Order змайструвала. А зараз студія працює відразу над декількома іграми в різних жанрах.

Навіщо Electronic Arts потрібна Amazon

Добре, з цінністю EA розібралися, але чому видавництво захотіла придбати саме Amazon? Насправді, відповідь очевидна. Корпорація вже давно прагне завоювати якщо не всю, то хоча б частину ігрової індустрії. Але як говорилося вище, у гігантів технологічного сектора ризик провалитися в сегменті інтерактивних розваг досить високий. І Amazon тому кращий приклад.

Далеко не всі знають, що у корпорації є свій ігровий підрозділ. Він існує з 2011 року і створювався для випуску мобільних проектів. А десь з 2016-го Amazon почала вливати в цей напрямок набагато більше грошей для виходу на ринок основних платформ. Корпорація вкидала мільярди доларів, але всі вони були витрачені даремно через погане керівництво, відсутність досвіду і погоню за трендами. У нас навіть є окремий матеріал про це, якщо раптом захочеться ознайомитися докладніше.

До 2021 року Amazon Games встигла скасувати три великих гри, включаючи горезвісний шутер Crucible. А ось успішним релізом корпорації стала тільки MMORPG New World. Але що ми бачимо зараз? У маркетинг перестали вкидати гроші, проблеми в проекті залишилися, і він здувся. На піку онлайн гри в Steam перевищив 900 тис. людей. Однак тепер в ньому одночасно розважаються від 10 до 20 тис. Це ще не остаточна смерть, але вже дуже сильне падіння.

Ось і виходить, що Amazon стільки років намагається знайти місце між лежаками на ігровому пляжі, але постійно натикається на камені і медуз. При цьому відпускати сектор інтерактивних розваг корпорація явно не хоче. А раз так, то треба міняти стратегію і різко посилювати позиції за рахунок поглинання іншої компанії — з брендами і багажем досвіду. І зараз Amazon намагається провернути описаний трюк з EA — залишилося тільки остаточно домовитися і зробити офіційну заяву.

Монополізація ігрової індустрії

Проблеми з Amazon Games — лише поверхнева причина, чому корпорація хоче придбати Electronic Arts. На глибинному рівні лежать, звичайно ж, гроші. Від них Amazon відмовлятися не збирається, і так мислить не тільки вона.

За минулі десять років сукупний дохід від ігрової індустрії неухильно зростав. У 2021 році він досяг позначки $180,3 млрд. Це найвищий показник у розважальній сфері. І надалі статистика продовжить рости, щоправда, в 2022-му очікується уповільнення на тлі проблем у світовій економіці.

Для великих корпорацій очевидно, що з кожним роком ігри будуть приносити все більше грошей, а значить — треба заносити в індустрію хорошу "котлету". Ризики мінімальні, вкладення відбиваються відносно швидко і фінансовий потік з часом повинен тільки рости. Цією простою логікою керується багато великих компаній, через що почалася агресивна експансія ігрової індустрії.

За останні три роки в секторі інтерактивних розваг уклали рекордну кількість угод. "Крупняк" поглинає більш дрібні "риби " і розростається з метою зміцнитися на своїй океанічній території. Microsoft придбала десяток студій і відразу два видавництва — Bethesda Softworks за $7,5 млрд і Activision Blizzard за $68,7 млрд (угода ще в процесі схвалення). Sony купила Housemarque, Bluepoint Games і навіть Bungie за $3,6 млрд. І це ще не кінець: компанія повідомила, що продовжить покупки, а в інтернеті вже витають чутки про поглинання Square Enix. Take-Two включила в свій склад Zynga за $12,7 млрд. А Embracer Group взагалі збирає все, до чого вдається дотягнутися. Її останні помітні покупки — це західні студії Square Enix з усіма брендами, в тому числі Tomb Raider і Deus Ex, за $300 млн і Middle-earth Enterprises з правами на "Володаря перснів".

Вище згадані лише найгучніші угоди, але вони досить добре ілюструють, що індустрія монополізується. Розвиватися всередині неї і показувати хороші результати на тлі мастодонтів стає все важче. Глава Activision Blizzard Боббі Котик дотримується аналогічної думки. Однією з офіційних причин продажу видавництва він назвав конкуренцію. На думку директора, в майбутньому компанії довелося б змагатися з Amazon, Apple, Microsoft, Netflix та іншими. Вони володіють набагато глибшим гаманцем і можуть задавити конкурентів грошима, якщо це, звичайно, не Nintendo — там своя атмосфера.

З придбанням EA, Amazon приєднається до загального полювання гігантів на менших "гравців". І навіть якщо корпорація вирішить не купувати інші колективи, вона вже буде володіти сильним активом в індустрії, щоб боротися з Microsoft або Sony.

Скільки може коштувати Electronic Arts

Коли Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, організатор The Game Awards і журналіст Джефф Кейлі підрахував приблизну вартість інших великих видавництв. ЕА в тому списку посіла перше місце з показником $38 млрд.

З початку року акції Electronic Arts зросли на 5%. Зараз вони торгуються на позначці $133,5. Зазвичай, коли компанію викуповують, до цінних паперів йде надбавка в 25-45%. Тобто Amazon може придбати всі акції ЕА за ціною від $170 до $200 за штуку.

На кінець березня на балансі корпорації було $66,4 млрд готівкових коштів і ринкових цінних паперів і $47,6 млрд довгострокової заборгованості. В результаті чистої готівки виходить $18,8 млрд. Цього недостатньо для придбання Electronic Arts, тому Amazon може розплатитися своїми акціями. Однак такі подробиці вдасться дізнатися вже після офіційної заяви про угоду, якщо вона, звичайно, відбудеться. Відомості Good Luck Have Fun вже встигли спростувати CNBC і Bloomberg, тому питання покупки ЕА поки що відкрито.

Вас також можуть зацікавити новини: