Far Cry 6 та кооперативний шутер від творців Left 4 Dead. Топ-10 найцікавіших ігор жовтня

Ремейк легендарного трилера про письменника, нова частина стратегії Age of Empires, продовження хоррор-антології The Dark Pictures та гра за мотивами "Вартових Галактики" – це лише мала частина того, що чекає геймерів у цьому місяці. Ми зібрали десять найцікавіших новинок жовтня.

Одна з найпомітніших втрат цього місяця – перенесення релізу довгоочікуваного шутера Battlefield 2042. Але не варто засмучуватися, адже в жовтні буде просто не проштовхнутися від ігрових новинок. Починаючи з FIFA 22 та закінчуючи другою частиною похмурої покрокової RPG Darkest Dungeon, яка близько року пробуде в ранньому доступі в EGS. Але ми все ж відібрали десять найцікавіших релізів цього місяця.

Alan Wake Remastered – 5 жовтня

Alan Wake – це суміш екшену і психологічного трилера в дусі Стівена Кінга від студії Remedy Entertainment. Сюжет розповідає про колись успішного письменника на ім'я Алан Вейк. Переживаючи творчу кризу, герой разом з дружиною вирішує змінити обстановку і переїхати в будиночок біля озера в невеликому містечку Брайт-Фоллс. Незабаром після переїзду дружина Алана зникає, а сам письменник приходить до тями в лісі біля розбитої машини.

З цього моменту Вейк розуміє, що в місті коїться якась чортівня. Тут персонажі його книг, нібито оживають. Письменникові доведеться розібратися в ситуації та відшукати зниклу дружину. Однією з головних особливостей гри став ліхтарик героя та інші джерела світла. Вони в Alan Wake куди важливіші за пістолет. На світлі у Алана швидше відновлюється здоров'я, в той час, як вороги стають вразливі, якщо на них посвітити.

Спочатку гра вийшла у 2010 році, а 5 жовтня відбудеться реліз ремастера – причому гра вперше з'явиться на консолях PlayStation. Перевидання отримає нову модель головного героя, покращену графіку з підтримкою 4К і оновлені катсцени. Також в комплект з Alan Wake Remastered увійдуть доповнення "Сигнал" та "Письменник".

Far Cry 6 – 7 жовтня

Нова частина екшену Far Cry переносить нас в тропічну країну Яра. Тут править нещадний диктатор Антон Кастільо, якого зіграв Джанкарло Еспозіто, зірка серіалу "Пуститися берега". Не всі в державі задоволені владою, а тому виникає протестний рух, до якого примикає і головний герой – Дані Рохас. До слова, стать Дані можна буде вибрати на власний розсуд. Також на гравців чекає найбільший відкритий світ в серії Far Cry, розділений на кілька областей – від джунглів до столиці Яри, міста Есперанса.

Над Far Cry 6 працювало понад 10 студій Ubisoft, дві з них українські – київський і одеський офіси компанії. А це вже додаткова нагода зіграти в шосту частину екшену, принаймні щоб оцінити працю наших розробників.

Metroid Dread – 8 жовтня

Серія Metroid – це один із засновників піджанру метроїдванія, головною особливістю якого є поступове нелінійне дослідження великого світу, де нові області відкриваються в міру отримання персонажем нових здібностей.

На відміну від знаменитої трилогії Metroid Prime, свіжа Dread буде більш класичним сайд-скроллером, а не шутером від першої особи. Однак грати належить в ролі все тієї ж мисливці за головами Самус Аран.

Цікаво, що Metroid Dread планували випустити ще в 2005 році для портативки Nintendo DS. Однак тоді технічні обмеження консолі не дозволили довести проект до релізу. Але недавно розробку відновили, і в жовтні гра виходить на Switch.

Back 4 Blood – 12 жовтня

Кооперативний шутер на чотирьох гравців з різноманітними локаціями та полчищами зомбі – якщо ви вирішили, що ми описуємо старий добрий Left 4 Dead, то ви недалекі від істини. Над свіжою Back 4 Blood працювали творці багатокористувацької зомбі-дилогії, і вона стала її духовною спадкоємицею.

Кардинальна відмінність Back 4 Blood від Left 4 Dead в тому, що тут є система карт-модифікаторів. Рейд розбитий на кілька рівнів, між якими вам будуть давати випадкові картки з корисними бонусами, які, наприклад, збільшують здоров'я або прискорюють перезарядку зброї. На додаток до цього, гра буде підкидати унікальні умови, одна з таких – це туман, який погіршить огляд героям.

В іншому ж геймплей Back 4 Blood не надто сильно відрізняється від першоджерела. Четверо гравців в ролі вцілілих проходять рівень від початку до кінця, на шляху борючись з різними зомбі, і виконуючи завдання. Тож любителям кооперативних шутерів в загалом і Left 4 Dead зокрема, варто придивитися до новинки.

Crysis Remastered Trilogy – 15 жовтня

Від багатокористувацької гри переходимо до одиночної. Торік вийшов ремастер першої частини Crysis, і тепер студія Crytek вирішила перевидати всю трилогію науково-фантастичних шутерів від першої особи.

Найбільше змін Crysis Remastered Trilogy отримає на консолях нового покоління. Так на PS5, наприклад, гра працюватиме в динамічному 4K та 60 FPS. Крім того, в ремастер трилогії розробники додали поліпшені текстури, покращене освітлення, моделі зброї і персонажів.

Очікується, що придбати ігри можна буде як в комплекті, так і окремо.

Disciples: Liberation – 21 жовтня

"Загибель Бетрезена близька! Десять років минуло відтоді, як ці землі вмили потоки крові". Якщо після цих слів ваше серце стискається від ностальгії, то ви і без нас знаєте, навіщо чекати Disciples: Liberation.

А якщо ви пропустили ці ігри, то пояснюємо. Disciples – це чудова серія покрокових стратегій з елементами RPG, яка свого часу могла змагатися з Heroes of Might and Magic. Події розгорталися в фентезійному світі Невендаар, де можна було грати на вибір однієї з чотирьох рас – людьми, тобто Імперією, гномами (Гірські Клани), Легіонами Проклятих або Ордами Нежиті. Визначившись зі стороною конфлікту, ви могли обрати героя з унікальними здібностями, а також найняти собі в загін різних воїнів з власними гілками прокачування.

Гра могла похвалитися кількома сюжетними кампаніями, редактором мап та іншими радощами. Після шедевральної другої частини була провальна третя, і ось тепер виходить Liberation. Тут головною героїнею виступить найманка Авіанна, якій належить зібрати свою армію і звільнити землі Невендаара у 80-годинній кампанії. Найняти в загін можна буде 9 воїнів, замість 5, як у другій частині. Одні компаньйони в разі чого зможуть навіть напасти на героїню, а ось з іншими дозволять закрутити роман. У скарбничку спірних рішень також додається хоч і осучаснений, але вельми невиразний візуальний стиль. Проте це нова частина серії за довгі роки, тож фанатам Disciples варто дати шанс Liberation.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – 22 жовтня

Третя частина хоррор-антології The Dark Pictures від творців Until Dawn отримала назву House of Ashes. Якщо дії попередніх частин відбувалося на кораблі-привиді та в маленькому американському містечку, то в новій грі події розгорнуться під час Іракської війни.

2003 рік. Загін американських військових намагається знайти вхід до підземного складу хімічної зброї. Починається землетрус, і солдати потрапляють в руїни стародавнього аккадського храму, який кишить чудовиськами. За традицією, гравцям потрібно буде досліджувати місцевість і зрідка битися з монстрами в QTE-івентах. Стосунки між персонажами і командна робота також зіграють важливу роль, тому кожен вибір користувача матиме наслідки.

The Dark Pictures ніколи не претендувала на геніальність. Це міцна антологія жахів в жанрі інтерактивного кіно – зі своїми плюсами і мінусами. Проте ігри цієї серії вже майже стали ґелловінською традицією для проходження в компанії друзів. А отже реліз House of Ashes буде дуже доречним.

Guardians of the Galaxy – 26 жовтня

Пригодницький екшен Guardians of the Galaxy створений за мотивами однойменних коміксів про Вартових Галактики. Попри те, що в команді героїв є єнот Ракета, Ґамора, Грут і Дракс, повноцінно грати дозволять лише за Зоряного Лорда, тобто Пітера Квіла. Іншим членам команди можна буде віддавати накази в процесі битв.

Події розгорнуться через кілька років після масштабної Галактичної війни. Деякі бійці Корпусу Нова стануть "зараженими" і підпадуть під вплив Матріарха. Гравцям доведеться розібратися в ситуації та врятувати Галактику.

Цікаво, що за розробку "Вартових" відповідали творці Deus Ex: Human Revolution. Тому гра має всі шанси стати чимось більшим, ніж просто черговим блокбастером за мотивами коміксів.

Solar Ash – 26 жовтня

Дії пригодницького платформера Solar Ash розгортаються в Безодні – яскравому фантастичному світі, населеному дивними створіннями. Біг, а точніше ковзання, стане одним з фундаментальних елементів гри. У ролі дівчини Рей вам належить досліджувати цей світ, стрімко проносячись локаціями, і боротися з ворогами.

Інді-гра від студії Heart Machine, яка створила раніше Hyper Light Drifter, обіцяє подарувати нам атмосферну пригоду з незвичайним візуальним стилем.

Age of Empires IV – 28 жовтня

Знаменита стратегія в реальному часі повертається. Події четвертої частини Age of Empires розвернутися в Середньовіччі. Головне завдання колишня - збираємо ресурси, будуємо будівлі, збираємо армію, переходимо в інші епохи і перемагаємо супротивників.

На старті в грі будуть доступні 4 сюжетні кампанії та 8 цивілізацій зі своїми особливостями. Серед них:

Священна Римська імперія;

Англійці;

Делійський султанат;

Китайці;

Русичі;

Аббасиди;

Французи;

Монголи.

Наприклад, головною особливістю останніх стане кочовий спосіб життя, що дозволить переміщати всі споруди та навіть Міський центр. А ось недоліком буде нездатність монголів будувати стіни та інші укріплення.

Розробники також обіцяють, що в Age of Empires IV буде багатокористувацький режим, де в онлайн-битвах можуть зійтися до 8 гравців.

Сергій Коршунов

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter