Хайп не випадковий: чому шоу The Last оf Us за мотивами однойменної гри стало популярним

Серіал The Last оf Us став рідкісною подією, коли і критики, і глядачі зійшлися на думці. Обидва табори назвали шоу ледве не найкращою ігровою екранізацією в історії. А в сервісі HBO адаптація вже встигла поставити помітний рекорд. У зв'язку з цим УНІАН вирішив розібратися в причинах успіху і проаналізувати різницю між серіалом і його першоджерелом — грою The Last оf Us від Naughty Dog.

Ви коли-небудь замислювалися, наскільки складно зробити хорошу екранізацію гри? Ні? Тоді давайте міркувати разом. Головне правило кожної відмінної адаптації — збереження канону. Якщо проігнорувати цей закон, фанати першоджерела влаштують в Інтернеті "хрестовий похід" проти картини. А вони гарантовано будуть кістяком аудиторії і її найгучнішою частиною.

У такій ситуації найбезпечнішим варіантом залишається переказ сюжету гри. Ось тільки це нікому не цікаво. Сценаристи і режисери не захочуть просто переносити вже написану історію на малі і великі екрани, а глядачам швидко набридне дивитися те, що вони бачили в іншому форматі.

Залишаються ще два шляхи. Перший — створити фільм, серіал чи аніме у всесвіті гри. Можна реалізувати оригінальну історію, але в знайомому антуражі і з відсиланнями. Таким шляхом вельми успішно пройшли чарівна Arcane і відмінна Cyberpunk: Edgerunners. Однак це не зовсім адаптації, а скоріше твори, які доповнюють ігри.

А ось другий шлях і найскладніший, і єдино вірний при створенні "правильної" екранізації. Йдеться про подачу історії зі збереженням канону і інтерпретацією одночасно. Творці повинні залишити фундамент, але наліпити на нього деталей: змінити акценти, поглибити історію і розширити її в боки. І знаєте? Я не пам'ятаю жодної такої адаптації гри, хоча стежу за всіма. Точніше не пам'ятав, поки не з'явилося шоу The Last оf Us.

Зайвих в човні немає

В ігрові екранізації почали вкладати сили, кошти і творчий порив відносно недавно. Раніше фільми і серіали за мотивами інтерактивних проектів були в кращому випадку середнячком під добротну порцію смаколиків. При цьому набагато частіше виходили всілякі "Оселя зла", "В ім'я короля" і "Один в темряві". Такі екранізації з'являються і зараз — чого тільки вартий торішній серіал Resident Evil від Netflix.

Але в цілому творці почали докладати більше зусиль, особливо під тиском величезної аудиторії фанатів відеоігор. Якщо спробувати продати глядачам екранізацію популярного проекту, зроблену за умовні три копійки, то можна поховати свою репутацію. Інтерактивні розваги перетворилися на гігантське медіа, і з цим доводиться рахуватися.

Однак адаптація The Last оf Us ще до релізу перших епізодів вселяла боязку надію. За штурвалом стояв шоуранер Крейг Мазін, відомий за серіалами "Чорнобиль" і "Містичний квест". Його партнером був Ніл Дракманн — співкерівник Naughty Dog і режисер двох частин TLoU. На головні ролі взяли Педро Паскаля ("Мандалорець", "Потрійний кордон") і Беллу Рамзі ("Гра престолів", "Темні початки"). А всі зйомки проходили під патронажем Sony і HBO.

"Коктейль" зібрався відмінний, але в історії є провали й більш зіркових команд. Тому певні сумніви залишалися аж до запуску маркетингової кампанії. На основі численних інтерв'ю стало зрозуміло, що творці вибрали той самий важкий шлях виробництва "правильної" екранізації. А головні актори прагнули здобути ролі Джоела і Еллі — Паскаль навіть спеціально домовлявся з Disney, щоб отримати дозвіл на зйомки для HBO. Це показує значну відданість справі.

Не потрапило в гру — піде в серіал

Мазін з Дракманном неодноразово підкреслювали своє бажання не тільки ретельно відтворити сюжет гри, але і розширити його, збагатити новими подробицями. Наприклад, в серіал вирішили включити сцени з Анною, матір'ю Еллі, хоча в грі вона лише коротко згадується в діалогах.

"Є й інші історії, які були написані після виходу гри для різних проектів, які з тих чи інших причин не відбулися, і коли ми з Крейгом почали обговорювати історію і розбивати її на частини, я згадав деякі з них, і він широко розплющив очі, як фанат, і сказав: "О Боже, ми повинні перенести їх на екран, ми повинні включити їх в шоу". Ви могли бачити в трейлері, який ми випустили, що Ешлі Джонсон грає маму Еллі, і це була одна з тих історій, які близькі і дорогі моєму серцю, і я такий радий, що вона отримає життя", — заявив Дракманн в інтерв'ю Rotten Tomatoes на початку року.

Ще один хороший приклад — наявність флешбеків з демонстрацією життя Джоела до пандемії. "Ми зможемо дослідити багато моментів, що передують інциденту... Ми побачимо, як вони на деякий час стали сім'єю. Ці моменти, коли все ще нормально, були дуже кумедними, а також дуже важливими для історії, щоб показати, як виглядає ця маленька сім'я, коли вони не борються за своє життя", — повідав Габріель Луна, виконавець ролі Томмі.

З цитат команди і двох епізодів, які встигли вийти на момент написання матеріалу, стає зрозуміло, яким принципом керувалися творці. Вони доповнювали історію тими сценами, які добре виглядали б і в грі. Наприклад, якби раптом вийшло умовне розширене видання The Last оf Us.

Ніхто з фанатів проекту Naughty Dog не відмовиться поглянути на життя Джоела до пандемії або мати Еллі. Саме тому такі фрагменти підходять і під серіал — вони вплетені в основу і зливаються в симбіозі з головним вектором оповіді, який суворо слідує за грою. Залишається сподіватися, що в наступних серіях творці теж зможуть балансувати на тонкій грані, не переходячи від розширення до трансформації канону.

Цього разу без геймпада

Створення ігрових екранізацій зазвичай супроводжується ще однією проблемою — необхідністю адаптувати геймплейні епізоди. І добре там кінематографічні сцени, як бійка в літаку з Uncharted 3: Drake's Deception. У цьому випадку підійде і візуальне цитування. Але є ж не зрежисовані битви, рішення головоломок, дослідження оточення, платформінг тощо. Найчастіше пряме перенесення таких моментів на екрани буде поганою ідеєю.

Люди грають по-різному. Візьмемо ту ж The Last of Us: в одній і тій же бійці перший користувач буде діяти таємно, другий відстріляє всі патрони, а третій скомбінує два варіанти, та ще й вб'є частину ворогів в ближньому бою або саморобними бомбами. Який з цих методів проходження показувати в серіалі? Відповідь проста: жоден з них. Такі фрагменти потрібно адаптувати під оповідь, загальний тон і атмосферу.

Геймплей відпадає, проте необхідність викликати у глядача ті ж емоції, які були в цей момент в грі, залишається. А якщо не виходить, то потрібно хоча б спробувати скористатися вільним простором на користь розвитку історії. У серіалі The Last оf Us помітно і перший, і другий підхід. Хороший приклад — шлях до Капітолію у другому епізоді. Битва в музеї створює потрібну напругу і показує героїв людьми, яким складно протистояти зараженим. А замість сцени з перевезенням Еллі на імпровізованому плоті, розробники реалізували інший фрагмент, який прекрасно працює на розкриття дівчинки.

І нескладно здогадатися, чому цей шматок змінили. Необхідність постійно тягати Еллі по воді в проекті Naughty Dog викликала критику серед гравців. Дратівливий момент був би явно зайвим в серіалі, і його прибрали, але історію не стали стискати. Навпаки, сюжет збагатили іншою сценою, яка повністю вписується в канон і дозволяє краще пізнати характер головної героїні. І ось так у всьому. Навіть дрібні геймплейні моменти, як підняття перешкоди в проході, творці серіалу адаптували під плавну оповідь. Тому місцями сюжет в шоу перевершує оригінал.

Однак не слід думати, що в екранізації відмовилися від цитування гри. Нічого подібного — його тут багато, але кожна така сцена добре виглядає в рамках структури і загального темпу історії. Втеча на машині з Остіна, палаюча ферма знайомих Джоела і Томмі, вхід в Капітолій і багато інших фрагментів, немов акуратно вирізані з гри Naughty Dog.

І це теж важливо, адже зайвий раз показує повагу до першоджерела і викликає теплі почуття у фанатів інтерактивної The Last of Us. У двох епізодах творці серіалу зуміли зберегти баланс між новим, знайомим і трохи зміненим в рамах канону. А кращої характеристики для екранізації і не придумаєш.

Герої під макіяжем

Переглядаючи перші епізоди шоу, я дивився на персонажів і думав: "Щось тут не так". Начебто Джоел, як Джоел, і Педро Паскаль в образі виглядає, немов рідний, але все одно було дивне відчуття. І тільки після перегляду другої серії стало зрозуміло, чому виникла ця внутрішня підозра. Творці шоу зробили героїв трошки іншими, але на більш глибокому, а не поверхневому рівні.

Джоелу додали жорсткості, різкості і безкомпромісності, щоб підкреслити слід від пережитої трагедії і двадцяти років контрабандистської діяльності. З Еллі місцями сочиться дитяча наївність, що властиво підліткам. Але дівчинка також стала більш проникливою — демонструє гострий розум і вміння застосовувати логічне мислення. Правда, від цього вона меншою "скалкою" не стала. А Тесс відчувається, як більш розважлива і витривала — зі значними навичками комунікації та управління людьми.

При цьому основні риси характеру залишилися недоторканими. У героях все ще легко впізнаються ігрові прообрази. Саме тому не відразу виходить зрозуміти, а що ж змінили творці серіалу. Але коли вдається розглянути згадані правки, то за героями стає цікавіше стежити. Хочеться побачити, як "заграють" їх злегка оновлені характери у важких ситуаціях з творіння Naughty Dog.

Та й автори серіалу самі говорили, що хотіли дати акторами творчу свободу. Шоуранер Крейг Мазін попросив головний дует не проходити The Last оf Us. Він хотів побачити, як Паскаль і Рамзі на основі сценарію додадуть трохи свіжості протагоністам за рахунок творчої свободи.

"Я не тренував її [Рамзі], щоб вона повторювала манери Еллі. Я не тренував її, щоб вона повторювала ритми Еллі. Я не вчив її робити нічого, окрім як всередині сцен, я давав їй знати, які наміри були в діалозі і в тексті", — заявив Мазін.

І підхід спрацював. Актори показали глядачам культових персонажів, але в трохи іншій оболонці. А головне, знову обійшлося без порушення канону. Герої все ще чудово виглядають у загальному контексті постапокаліпсису та всіх супутніх жахів. Творці серіалу The Last of Us змогли догодити і фанатам першоджерела і новій аудиторії, що в цілому велика рідкість.

Далі буде?!

Так що ж у нас за підсумком? На це питання відмінно відповість статистика. Шоу отримало колосальні 9,3 бала після 95 тисяч оцінок. Прем'єру другого епізоду дивилися 5,7 мільйона чоловік в прямому ефірі HBO і в сервісі HBO Max. Це на 22% більше, ніж у випадку з першою серією, і рекордний приріст для телеканалу.

Тобто про шоу говорять, воно привертає увагу і подобається глядачам. Оцінки тут не дадуть збрехати, адже бал виводиться на основі всіх користувальницьких відгуків. При цьому критики дотримуються аналогічної думки, хоч і хвалять серіал трохи більш стримано. Знімальна група, Мазін, Дракманн і актори дійсно заслужили похвали. Крім уже згаданих достоїнств, глядачів порадували неймовірними декораціями, природними діалогами і грамотною операторською роботою.

Шукати мінуси в серіалі важко. Я дійсно напружувався і намагався виявити недоліки. Але в результаті помітив тільки некритичну затягнутість окремих епізодів, яка злегка б'є по темпу. А ще до зміни планів потрібно звикнути. Оператори люблять частенько чергувати середні з ближніми, роблячи незвичайні акценти на деталях оточення або зовнішності персонажів. Це більше особливість серіалу, а не вада, але відзначити все ж варто було.

В цілому шоу однозначно варто дивитися. The Last оf Us вже стала однією з кращих ігрових екранізацій в історії і зайняла своє заслужене місце поруч з Arcane. Серіал відчувається любовним листом до першоджерела, але при цьому не забуває про нову аудиторію. Творці вибрали найважчий варіант адаптації, але впоралися і не вийшли за рамки канону.

Саме тому прем'єра The Last оf Us — така важлива подія для гравців і просто любителів якісних драматичних творів. Мазін, Дракманн і команда дали приклад як потрібно робити, і сподіваємося, за ними підуть інші, як це було з ремейками класики після Resident Evil 2.

Назар Степорук