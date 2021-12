Нова Halo і повернення легендарної Syberia. 10 найцікавіших ігор грудня

Останній місяць поточного року не можна назвати багатим на помітні релізи. З гучних новинок взагалі вийде лише шутер Halo Infinite. Однак УНІАН ретельно вивчив плани різних компаній і все-таки зумів відібрати десятку цікавих свіжих ігор. Вони повинні скрасити вільний час геймерів аж до свят.

В кінці кожного року кількість цікавих ігрових релізів падає до мінімуму. А так як 2021-й був в цілому бідний на блокбастери і великі проекти, для нього це правило ще більш справедливе. Нечисленні гучні новинки, які не перенесли на 2022-й, вийшли в жовтні і листопаді. Тим часом грудень відзначиться лише однією відомою грою — шутером Halo Infinite. Однак сильно засмучуватися з цього приводу не варто.

Раз блокбастерів майже не буде, то настав час приділити увагу проектам з категорії В і інді-сегмента. Серед них іноді з'являються вельми захоплюючі творіння, які дарують навіть більше емоцій, ніж розрекламовані релізи. Саме на таких новинках УНІАН зосередився у своєму матеріалі з десяти найцікавіших ігор грудня. Обіцяємо: наприкінці року фанати віртуальних розваг ще зможуть повеселитися.

Solar Ash (2 грудня)

Нова гра від творців Hyper Light Drifter розповість про спроби головної героїні Рей врятувати свій світ від руйнування. У пошуках рішення вона перенесеться всередину чорної діри і опиниться в дивному фантастичному місці. Тут є затонулі міста, водяні шельфи і області з киплячою лавою. На шляху до цілі Рей доведеться досліджувати оточення і битися з ворогами, в тому числі гігантськими істотами.

Геймплей Solar Ash можна описати, як суміш екшену і раннера. Головна героїня буде швидко і плавно переміщатися по світу, а користувачам належить контролювати процес за допомогою своєчасного натискання на певні клавіші. Швидкість важлива і в боях: Рей доведеться ухилятися від ворожих випадів і стрімко атакувати. Найсильніше це буде відчуватися в бійках з уже згаданими велетнями, наприклад, великим літаючим змієм.

Chorus (3 грудня)

У космічному шутері Chorus реалізована стандартна історія про порятунок світу. Головна героїня Нара вирішила повстати проти темного культу, який її виростив. Вона хоче згуртувати членів опору навколо себе і виступити проти тирана Пророка і його влади у всесвіті. Не дуже захоплюючу сюжетну зав'язку компенсує швидкий шутерний геймплей. Користувачам потрібно управляти кораблем "Форсейкен" і брати участь в динамічних боях.

Сутички розгортатимуться на локаціях з різноманітними перешкодами, тому гравцям знадобиться постійно маневрувати, уникати пасток і літати через вузькі участки простору. Власний корабель можна всіляко покращувати, наприклад, забезпечити його більш потужним озброєнням. Розробники Chorus переконують, що сюжет в грі зуміє здивувати. Але навіть якщо це неправда, то геймплей точно не повинен підвести.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Aiko's Choice (6 грудня)

Під цією довгою назвою ховається самостійне доповнення до чи не кращої тактичної гри всіх часів. У добавці розповідається історія куноїті Айко, якій довелося зіткнутися з примарами свого темного минулого. У героїні з'явився шанс назавжди покінчити з давнім ворогом, який раптово дав про себе знати. Допомагати дівчині з її нелегкою місією будуть вірні друзі — самурай Муген, стрілець Такума, ніндзя Хаято і молода злодійка Юкі.

Всі ці персонажі, в тому числі Айко, перекочували з основної гри в добавку без змін. Кожен з них володіє унікальними вміннями, які складаються в комбінації. Грамотне поєднання навичок дозволяє вбивати або знешкоджувати відразу декількох ворогів. Основний геймплей в добавці теж не змінився: користувачі будуть керувати персонажами в режимі реального часу, по-тихому пробиратися по локаціях і шукати спосіб, як досягти поставленої мети.

This Is the President (6 грудня)

Ігри часто пропонують перевтілитися в героїв або воїнів. А як щодо президента США з великою фінансовою заборгованістю, який прагне отримати довічну недоторканність? Цю роль можна примірити в пригодницькій стратегії This Is the President з нальотом трилера і сатири. У проекті необхідно вирішувати купу різних справ, щоб підвищувати свою популярність і потроху рухатися до головної мети — ратифікації 28 поправки до Конституції. Вона гарантує, що президента не вб'ють за борги.

На посаді голови держави користувачі зможуть управляти своїми тіньовими помічниками, видавати укази, спілкуватися з лідерами інших країн і так далі. Діяти виключно чесними методами зовсім не обов'язково — шантаж, підкуп і популістські рішення теж здатні привести до бажаного результату. Головне, спритно маневрувати між різними проблемами і не забувати контролювати союзників, щоб вони раптом не перекинулися в протилежний табір.

Final Fantasy XIV: Endwalker (7 грудня)

Ще одне розширення, але тепер вже не самостійне. У грудні популярна MMORPG Final Fantasy XIV поповниться аддоном Endwalker. Це четверта велика добавка, яка завершить сюжетну лінію, що почалася з перезапуску проекту в 2013 році. Після виходу розширення в грі з'являться нові завдання і області для дослідження, а максимальний рівень персонажа підніметься до 90-го.

Розробники також збільшать кількість випробувань, реалізують два додаткових класи і введуть чоловічу версію раси вієра. Фанати залишаться задоволені, а в інших користувачів з'явиться більше приводів, щоб нарешті зануритися в Final Fantasy XIV.

Halo Infinite (8 грудня)

Дісталися до головного релізу місяця. Halo Infinite — це очікуване багатьма гравцями продовження відомої серії шутерів. Багатокористувацький режим проекту вже доступний окремо, а ось сюжетна кампанія лише готується до запуску. У ній користувачі знову перевтіляться в суворого спартанця Майстра Чіфа і спробують врятувати людство від загибелі. Події історії розгортаються на просторих локаціях ореолу Дзета.

Користувачам належить виконувати завдання, брати участь в активностях, досліджувати оточення, управляти транспортом, збирати армію союзників і так далі. Основна мета — перемогти Вигнанців, які вирішили виступити проти людей. Стрілянина в проекті виконана в традиціях минулих частин, але тепер у користувачів буде більше можливостей. Наприклад, гак-кішка дозволить швидко скорочувати дистанцію, а енергетичний щит — загороджуватися від ворожого вогню. Згідно з першими відгуками преси, Halo Infinite грається бадьоро, так що всім любителям шутерів слід підготуватися до висадки на ореолі Дзета.

Syberia: The World Before (10 грудня)

Перші дві частини Syberia вважаються безсмертною класикою, а ось "трійку" багато хто критикував за спірні геймплейні рішення, головоломки і нудну оповідь. З виходом The World Before знаменита серія спробує повернути колишню велич. Сюжет гри розвивається в двох часових лініях. Одна з них перенесе користувачів у Ваген 1937 року, де молода Дана Роуз намагається побудувати кар'єру піаністки. Ось тільки над Європою вже висить нацистська загроза, а гітлерівська Німеччина готується розв'язати війну.

Друга лінія розгортається в 2004 році і присвячена знайомій за попередніми частинами Кейт Уолкер. Дівчина стала бранцем на соляній шахті в тайзі і змушена всіляко боротися за виживання. В один момент історії героїнь перетнуться, і це допоможе розкрити важливі таємниці. Геймплей Syberia: the World Before буде традиційним для серії. Користувачам знадобиться багато подорожувати і вирішувати хитромудрі загадки, які змусять напружити сіру речовину.

Five Nights at Freddy's: Security Breach (16 грудня)

Продовження популярної серії хоррорів Five Nights at Freddy's відправить гравців виживати у великому комплексі, де аніматроніки вирвалися на свободу. Користувачі в ролі хлопчика Грегорі повинні перечекати ніч і вибратися назовні. Для цього необхідно крастися повз ворогів, відволікати їх увагу і ховатися.

У разі виявлення потрібно бігти, проте слід пам'ятати, що це витрачає витривалість. Якщо Грегорі втомиться, то противники наздоженуть його. Головний герой також може тимчасово маскуватися і стежити за недругами через камери відеоспостереження. Інформація про розташування ворогів допоможе ефективно планувати маршрути пересування по замкнутому комплексу.

The Gunk (16 грудня)

Основне заняття в The Gunk — це збір бруду, і я зараз не жартую. Головна героїня гри Рені та її напарник Бекс вирушили на екзотичну планету в пошуках корисних ресурсів. На поверхні вони виявили купи чорної токсичної речовини, всередині якої зберігаються цінні елементи. Щоб добути їх, потрібно збирати бруд за допомогою пристрою, схожого на пилосос.

В результаті планета очиститься, а Рені отримає потрібні ресурси — всі залишаться у виграші. Геймплей The Gunk включає подорожі по відносно лінійних локаціях і взаємодії з оточенням. Останні найчастіше зводяться до збору бруду і звільнення проходів для подальшого пересування. Гра також буде підкидати додаткові випробування, наприклад, на одному з етапів доведеться боротися з поганою погодою.

Alfred Hitchcock-Vertigo (16 грудня)

Завершимо перелік психологічним трилером з нальотом детектива, який створений за мотивами творінь Альфреда Хічкока. У грі реалізована авторська історія, яка присвячена Еду Міллеру. Головний герой потрапив в автокатастрофу, але залишився живий. Усередині машини більше нікого не знайшли, проте протагоніст стверджує, що їхав з дружиною і дочкою.

Після інциденту у Міллера почастішали запаморочення, тому він почав ходити до терапевта. Герой повинен розібратися в подіях, що відбулися і з'ясувати всю правду. Історія в грі подається від лиця трьох персонажів і зачіпає кілька часових ліній. Користувачам знадобиться вести розслідування і відокремлювати правду від вигадки, щоб докопатися до істини.

Назар Степорук

