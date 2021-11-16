Microsoft і 343 Industries зробили приємний подарунок на честь 20-річчя Xbox. Вони випустили самостійний багатокористувацький режим для Halo Infinite, який всі бажаючі можуть випробувати безкоштовно. Мережевий компонент гри доступний на ПК (Steam), Xbox One, Xbox Series X і Series S.
Формально зараз проходить відкрите бета-тестування мультиплеєра. Однак весь накопичений гравцями прогрес перенесеться в повну версію, а значить — це майже реліз. Одночасно із запуском "бети" в багатокористувацькому режимі стартував дебютний сезон. Він триватиме до травня 2022 року і відзначиться безліччю різних заходів. Перший з них почнеться вже наступного тижня і дасть можливість заробити косметичні предмети з самурайською стилістикою.
Користувачі тепло зустріли вихід мультиплеєра. Вони відразу ж кинулися розважатися в проекті, завдяки чому він встановив рекорд по піковому онлайну в Steam. Одночасна кількість гравців досягла 272 586 чоловік, і це відмінний показник.
Детальніше про мультиплеєр Halo Infinite
- У проекті реалізовано два основних режими — для 8 і 24 користувачів. Вони можуть застосовувати різну зброю, гаджети і транспортні засоби для швидкого переміщення по картах.
- При створенні мультиплеєра 343 Industries орієнтувалася на попередні частини франшизи. Розробники прагнули реалізувати класичний геймплей, але додати до нього нововведення, щоб вийшла основа для подальшого розвитку.