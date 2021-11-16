Максимальний онлайн проекту на майданчику Valve перевищив 270 тисяч користувачів.

Microsoft і 343 Industries зробили приємний подарунок на честь 20-річчя Xbox. Вони випустили самостійний багатокористувацький режим для Halo Infinite, який всі бажаючі можуть випробувати безкоштовно. Мережевий компонент гри доступний на ПК (Steam), Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Формально зараз проходить відкрите бета-тестування мультиплеєра. Однак весь накопичений гравцями прогрес перенесеться в повну версію, а значить — це майже реліз. Одночасно із запуском "бети" в багатокористувацькому режимі стартував дебютний сезон. Він триватиме до травня 2022 року і відзначиться безліччю різних заходів. Перший з них почнеться вже наступного тижня і дасть можливість заробити косметичні предмети з самурайською стилістикою.

Користувачі тепло зустріли вихід мультиплеєра. Вони відразу ж кинулися розважатися в проекті, завдяки чому він встановив рекорд по піковому онлайну в Steam. Одночасна кількість гравців досягла 272 586 чоловік, і це відмінний показник.

Детальніше про мультиплеєр Halo Infinite

У проекті реалізовано два основних режими — для 8 і 24 користувачів. Вони можуть застосовувати різну зброю, гаджети і транспортні засоби для швидкого переміщення по картах.

При створенні мультиплеєра 343 Industries орієнтувалася на попередні частини франшизи. Розробники прагнули реалізувати класичний геймплей, але додати до нього нововведення, щоб вийшла основа для подальшого розвитку.

Автор: Назар Степорук