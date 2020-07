За лаштунками історії помсти. Огляд офіційного артбука The Last of Us Part II

У червні 2020 року на PlayStation 4 вийшов постапокаліптичний екшен The Last of Us Part II. Гра здійняла багато галасу і поділила фанатів навпіл. Комусь вона здалася кращою грою, що виходила за останні кілька років. А дехто вважав, що розробники зрадили гравців.

Невтішні фани влаштували на агрегаторі Metacritic так званий ревью-бомбінг – вони закидали другу частину The Last of Us поганими оцінками і навіть створили петицію, де просили переробити гру. Причин гніву у ґеймерів було кілька, але найважливіша стосувалася одного сюжетного рішення, про яке ми розкажемо нижче.

Можна любити The Last of Us Part II чи ненавидіти, та неможливо не визнати той факт, що студія Naughty Dog провела величезну роботу над грою. І саме це демонструє свіжий офіційний артбук «Світ гри The Last of Us Part II» від видавництва Mal’opus.

Далі у тексті будуть спойлери до гри The Last of Us Part II

Вирізані сцени, локації та концепт-арти героїв

Перше, що варто знати – «Світ гри The Last of Us Part II» краще читати тим, хто вже пройшов гру. У книзі 200 сторінок. І на багатьох з них можна натрапити на сюжетні спойлери. Розробники чесно розповіли про усі етапи створення проекту. Розділи артбука відповідають главам гри, тож без обговорення деталей сюжету не обійшлось.

Та що найцікавіше, у книзі можна побачити не лише багато начерків, але й інших ідей та навіть цілих сцен, які не потрапили у фінальну версію гри. Наприклад, спочатку розробники планували, що Еллі під час усієї гри супроводжуватиме пес. Художники встигли щільно попрацювати над цією ідеєю. Однак потім розробники вирішили відмовитися від чотирилапого компаньйона головної героїні.

Ще Naughty Dog відмовилися від вже готової сцени полювання на дикого кабана. Сама тварина їм полюбилася і вони залишили її в одному з флешбеків гри. А от у книзі можна детально роздивитися начерки цієї сцени.

Та найцікавішими виявилися сторінки, де зображений процес створення Еббі – найбільш суперечливої героїні другої частини The Last of Us. Вона вбила Джоела, головного героя першої частини, і цим розлютила гравців. Фанати зненавиділи як її сюжетну арку, так і зовнішній вигляд.

В артбуці можна побачити, що розробники спочатку створили зовсім інший образ Еббі та іншу сцену вбивства. У Еббі було хвилясте чорне волосся і струнка статура без накачаних біцепсів. Коли вона взяла у заручники Джоела, то спершу відтяла йому руку за допомогою мачете.

До того ж сама сцена пошуків Джоела була іншою. Розробники планували, що Еббі прокрадеться у Джексон на вечірку, де познайомиться з Джоелом і навіть танцюватиме з ним. Все це ретельно описано та зображено у книзі «Світ гри The Last of Us Part II».

Та свіжий артбук цікавий не лише вирізаними сценами. Тут можна побачити багато начерків, де художники підбирали образ для Еллі та Джоела. Останній в одному з начерків був дуже старий і майже без волосся – добре, що у гру цей образ не увійшов.

Оскільки дії гри відбуваються в Джексоні, Сіетлі та Санта-Барбарі, то у книзі можна роздивитися зображення локацій. Більше за інших тут звісно локацій Сіетлу, бо саме в цьому місті гравець проводить найбільше часу.

Якість та локалізація

Артбук «Світ гри The Last of Us Part II» ще раз доводить, як важко працюють розробники, щоб створити якісну гру. У книзі можна побачити цілу низку логотипів та символіки не лише трьох ворожих угруповань (Вашингтонського визвольного корпусу, Серафітів та Гримучників), але й навіть кафе та інших закладів у грі. Художники зробили десятки начерків для кожної деталі у The Last of Us Part II. І саме тому читати цей артбук дуже цікаво.

До того ж сам примірник виконаний на вищому рівні – арти надруковані на якісному папері і супроводжуються коментарями розробників, які переклала українською мовою громадська спілка локалізаторів із SBTLocalization. Книгу можна годинами гортати, роздивляючись шикарні концепт-арти The Last of Us Part II.

У видавництві Mal’opus розповіли УНІАН, що їх попередній артбук, «Світ гри Death Stranding», мав хороший попит, однак був складний у виробництві через незвичайний формат, до якого були не готові українські друкарні. І хоч артбук «Світ гри The Last of Us Part II» отримав більш класичний формат, працювати над ним було не легше. Найбільші труднощі виникли через карантин, коли усі продажі були заморожені. Проте видавці впорались з негараздами і провели чудову роботу над примірником.

У найближчих планах видавництва – випустити до кінця року ще один артбук українською мовою. Про яку він буде гру – поки невідомо. Видавці не хочуть забігати наперед, бо ситуація з карантином може сильно порушити плани.

Залишається сподіватись, що гравці з ентузіазмом підтримають таку чудову тенденцію української локалізації для артбуків по іграх.

Сергій Коршунов