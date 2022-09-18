Українізація віртуальних світів. 10 кращих модів для ігор на підтримку України

Спільнота моддерів не залишилася осторонь від російської агресії в Україні. Ентузіасти створили більше сотні ігрових модів на підтримку нашої країни. УНІАН вивчив їх і відібрав найкращі в цьому матеріалі.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зворушило весь світ. Мільйони людей намагалися допомогти нашій державі відстояти свою свободу і міжнародні принципи демократії. Через півроку боротьби ЗСУ та українського народу підтримка від союзників не ослабла. США, ЄС і все населення цивілізованого світу розуміє, наскільки важлива майбутня перемога над агресором.

Висловити солідарність з Україною вирішила і модерська спільнота. З 24 лютого автори з різних країн випустили десятки ігрових модифікацій, які були присвячені протистоянню російському вторгненню. А всі пожертви, надіслані від користувачів за завантаження модів, творці відправляли на допомогу Україні. Така ініціатива гідна найвищої похвали, адже для нашої держави в цей важкий час важлива будь-яка допомога.

УНІАН вивчив кожну з модифікацій і відібрав десятку кращих у свіжому матеріалі. Ці проекти стануть справжньою окрасою окремих ігор і черговим нагадуванням про український героїзм.

10. Sunflowers in Morrowind — For Ukraine (The Elder Scrolls III: Morrowind)

У серпні 2020 року квітку соняшника визнали офіційним символом Дня пам'яті захисників України. За останні півроку кількість наших полеглих героїв зросла в десятки, а то й сотні разів. Тому ця рослина тепер має особливе значення для кожного жителя країни.

Автор модифікації Sunflowers in Morrowind вирішив використати соняшники, щоб висловити підтримку Україні. Ентузіаст додав їх в культову екшен-RPG від Bethesda Game Studios. Якщо завантажити і встановити проект, то на території Вварденфелла з'явиться 120 цих прекрасних рослин. Користувачі побачать як поля соняшників, так і поодинокі насадження. Вони стануть вічним пам'ятником українським захисникам, нехай і віртуальним.

Посилання для завантаження мода.

9. Ukrainian Garb (Resident Evil 3)

З 24 лютого модери створили безліч розмальовок, банерів і текстур з символікою України для ігор. Це прості за своєю реалізаціїєю проекти, але деякі з них виконано дуже якісно. І перший з таких — одяг і бойовий камуфляж для Джилл Валентайн з ремейка Resident Evil 3.

Після установки модифікації головна героїня отримає військовий одяг кольору хакі з прапорами України. А на її обличчі з'явиться синьо-жовте розфарбування. Така войовниця відразу отримує + 50 до сили волі і +100 до пошкоджень проти зомбі. Це, звичайно жарт, але якщо уявити ходячих мерців російськими окупантами, то проходження відразу стає бадьорішим і динамічнішим. За лайфхак не дякуйте.

Посилання для завантаження мода.

8. Ukrainian EVA Suit (Dead Space 3)

Заміна текстур в іграх може бути справжнім мистецтвом. Це підтверджує модифікація Ukrainian EVA Suit, яку ентузіасти створили на підтримку України. Проект включає два костюми Айзека Кларка — його головного захисту в боротьбі проти ксеноморфів. Один головний герой використовує для подорожей в космосі, а другий — для битв на кораблях і поверхнях планет.

Обидва варіанти виглядають дуже стильними і втілюють в собі міць, з якою ЗСУ б'ють окупантів. Окремо варто похвалити герб на масці одного з костюмів. Цей штрих відразу додає спорядженню унікальності. Завдяки модифікації у фанатів Dead Space 3 з'явиться вагомий привід заново пройти гру.

Посилання для завантаження мода.

7. Ukrainian Special Forces — SBU Alpha Group (Ready or Not)

Наші браві молодці зі спецпідрозділу "Альфа" СБУ нічим не гірші за спецназ США. А раз так, то вони цілком заслуговують стати головними героями шутера Ready or Not. У цьому проекті гравцям необхідно зачищати територію різних об'єктів від терористів і рятувати заручників.

Рашисти якраз відносяться до перших і нерідко прикриваються мирним населенням. Тому солдатам з "Альфи" саме місце в Ready or Not. Ентузіасти постаралися створити якісні і точні моделі персонажів з сучасним обмундируванням бійців. Така увага до деталей заслуговує як мінімум на завантаження модифікації користувачами.

Посилання для скачування.

6. Military Camo Gear for Ukraine by Murderclan (Shadow of the Tomb Raider)

Список "гардеробних" модифікацій завершує обмундирування для Лари Крофт. Мова про нову версію героїні, і одяг закритий, тому притримайте коней. Військовий образ підходить дівчині більше, ніж її стандартний наряд. Вона виглядає грізною і готовою до перестрілок з натовпами супротивників.

На обмундируванні Лари присутні фірмові нашивки. Одна з них свідчить, що героїня служить у складі "окремого полку спеціального призначення". Загалом, будемо вважати пані Крофт воїном "Азова". А раз так, то рашистам не доведеться довго чекати розплати за "Азовсталь" і Оленівку.

Посилання для завантаження мода.

5. Ukraine Flag (Kingdom Hearts III)

Переходимо до збройових модифікацій. З моменту повномасштабного вторгнення Росії український прапор став символом стійкості і незламного духу. На тимчасово окупованих територіях і "російських болотах" його бояться, як пекельного полум'я. У РФ навіть хлопця в синьо-жовтих кросівках заарештували.

Тому український прапор цілком годиться в якості зброї. Цією ідеєю озброївся ентузіаст під псевдонімом J0rl. Він замінив штормовий прапор в Kingdom Hearts III на український. Тепер сині і жовті кольори стануть погибеллю для ворогів і у віртуальному світі.

Посилання для завантаження мода.

4. Ukraine's might — Two-handed trident modder's resource (The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition)

Якщо український прапор годиться, щоб бити ворогів, то герб — тим більше. Це довів ентузіаст, який створив модифікацію Ukraine's might — Two-handed trident modder's resource для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Вона додає в гру нову дворучну зброю з наконечником у вигляді герба.

Автор під псевдонімом iainmarais створив модель в Blender. Як саме вона анімована, невідомо, але можна припустити, що за аналогією з дворучними сокирами і молотами. Про характеристики, дворучного герба ентузіаст теж не згадав, але кожну зброю можна поліпшити, якщо вона повністю інтегрована в гру. Напружитися точно варто, адже в Skyrim є орки-лиходії, а для битв з ними кращої екіпіровки і не придумаєш.

Посилання для завантаження мода.

3. Slava Ukraine Main Menu Screen (Halo: The Master Chief Collection)

Напевно, найкумедніший і одночасно найпростіший мод з добірки. Він всього лише замінює фон в меню Halo: The Master Chief Collection на серію українських роликів. Більшість з них військові, наприклад, є знамените відео, зняте вночі з 24 на 25 лютого. У ньому солдат прикручує глушник до автомата і обіцяє, що окупантам прийде кінець, адже українська армія володіє всіма засобами для оборони країни.

А ще один ролик показує "широкого" президента Володимира Зеленського. Кадри відео спеціально розтягнуті — цей прийом використовується, щоб показати крутість конкретної людини. Автор також супроводив свою версію меню бадьорою, місцями патріотичною музикою. Загалом, мод відразу задає потрібний настрій для битв в шутері.

Посилання для завантаження мода.

2. Strudeler's Civilizations — Ukraine (Sid Meier's Civilization VI)

Це одна з двох найцікавіших модифікацій на підтримку України. Вона має реальний вплив на геймплей Sid Meier's Civilization VI, адже додає двох історичних діячів — Нестора Махна та Володимира Зеленського. У кожного з ватажків є свій набір бонусів і особливих властивостей. Наприклад, знаменитий український анархіст дає +7 до бойової сили в битвах проти вільних міст і отримує приріст до золота від торгових шляхів.

А чинний президент володіє переліком дипломатичних переваг, підвищує міць армії і робить населення щасливішим. Додатково модифікація привносить в Civilization VI українського юніта тачанку зі своїми бойовими характеристиками. Тепер користувачі зможуть очолити нашу цивілізацію в знаменитій стратегії і підкорити всю територію Росії.

Посилання для завантаження мода.

1. Ukrainian Cossack Ivan Sirko (The Elder Scrolls V: Skyrim)

А перше місце заслужено займає модифікація, яка дозволяє битися пліч-о-пліч з великим українським отаманом Іваном Сірком. Він стає супутником головного героя в The Elder Scrolls V: Skyrim і допомагає перемагати всіх ворогів, включаючи орків. Автор модифікації під псевдонімом SparrowBirdy створив окрему модель для знаменитого козака.

У грі Сірко виглядає, як справжній український богатир — з рельєфними м'язами, характерною зачіскою і в яскравих червоних шароварах. А в боях він використовує, звичайно ж, козацьку шаблю. З таким напарником можна хоч всіх драконів перебити, хоч Скайрім підкорити.

Посилання для завантаження мода.

Назар Степорук