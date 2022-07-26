Ентузіасти встигли замінити головного героя на різних персонажів і тварин.

Stray вже можна сміливо назвати однією з найуспішніших ігор поточного літа. Десятки тисяч користувачів захотіли випробувати себе в шкурі рудого кота, який потрапив в кіберпанкове місто. Це підтверджує максимальний онлайн в Steam: на піку в проекті розважалися 62 963 людини. А в момент написання цього матеріалу Stray проходять майже 20 тис. гравців.

Такі показники стали рекордними для проектів видавництва Annapurna Interactive. У попередніх релізах компанії піковий онлайн досягав позначки 7-8 тис. користувачів. Але головне, що переважній більшості покупців Stray сподобалася. Гра має 97% позитивних відгуків в Steam з більш ніж 44 тис. оцінок.

І раз гра стала успішною, вона миттєво привернула увагу творців модифікацій. Вони почали розробляти моди для Stray відразу після релізу. За тиждень накопичилася добра пачка творінь, кращі з яких УНІАН відібрав у цьому матеріалі.

Лінивий любитель лазаньї Гарфілд в Stray

Якщо гра про кота, то логічно, що головного героя почнуть замінювати на його родичів, тільки більш відомих. Один з них — пухнастий ледар Гарфілд зі знаменитої серії коміксів. Модель відмінно адаптували під геймплей, тому з проходженням не виникне ніяких проблем. Правда, за власною волею Гарфілд б ніколи не брав участь у випробуваннях, які випали на долю протагоніста Stray.

Трошки GTA

Від цілком адекватного мода переходимо до дивного. Умільці взяли модель Сі-Джея з Grand Theft Auto: San Andreas, зігнули в декількох місцях і вуаля! Вийшов темношкірий "кіт" з Гроув-Стріт. Тепер роботам дійсно буде через що лякатися.

Щоб гра засяяла

А зараз про по-справжньому важливий мод для Stray. Maximum Meow покращує продуктивність і відкриває додаткові графічні налаштування. До останніх, наприклад, відносяться повноекранні тіні і більш акуратне затінення на світлих стінах. Та й на слабких ПК проект почне показувати себе краще. Він хоч і не вимогливий, але кілька зайвих FPS ще нікому не завадили.

Вибір зовнішнього вигляду, але зі складнощами

Cat Customization теж дуже корисний мод для Stray. Його завдання — додати редактор для налаштування зовнішності головного героя. Однак освоїти модифікацію важко: доведеться уважно читати інструкцію. А якщо не хочеться морочитися, то присутні кілька готових варіантів.

Рівноправність серед тварин

А знаєте, не всі ж люблять кішок (звичайно ж, всі, але треба якось почати розповідь про модифікацію). Багато хто віддає перевагу собакам в якості домашніх вихованців. Для таких людей і створили мод Stray dog, який зробить протагоністом в Stray миле цуценя.

Вид від першої особи

Тут в цілому і говорити нема про що. Хочете подивитися на роботизоване місто з видом з очей кота? Тоді вперед. Ентузіасти додали таку можливість в моді First Person Mod для Stray.

Джейсон!

Закінчимо ще однією дивиною. У Heavy Rain є драматичний епізод, де головний герой Ітан губить сина Джейсона. І коли протагоніст шукав дитину, то протягом декількох хвилин вигукував її ім'я. Ентузіаст під псевдонімом Gibrietas вирішив замінити нявкання на нескінченне "Джейсон". Вийшло забавно, але проходити ось так всю гру не радимо.

Важливо: обов'язково читайте інструкції при установці модифікацій і створюйте резервні копії збережень, щоб випадково не втратити прогрес.

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