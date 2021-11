"Відьмак 3" з пістолями та побачення в Minecraft. 10 незвичайних модифікацій для популярних ігор

Іноді ентузіасти приємно вражають екстравагантними ідеями. Вони створюють модифікації, які додають специфічні механіки та незвичайний контент. Завдяки цим модам з'являється привід повернутися до улюбленої гри та отримати ще одну порцію задоволення. Про найцікавіші з цих творінь УНІАН розповів у новій добірці.

Навколо великих та популярних ігор завжди формується товариство фанатів-ентузіастів. Вони намагаються покращувати улюблені проекти за допомогою модифікацій. Нерідко ці творіння усувають помилки, яких припустилися розробники. Наприклад, майже всі перші моди для Cyberpunk 2077 були присвячені видаленню багів, виправленню фізики транспортних засобів та налаштуванню оптимізації.

Ентузіасти також реалізовують дрібні, але приємні інновації. Сюди відносяться правки графіки, моделі персонажів з інших всесвітів, зручніший інтерфейс і так далі. А іноді користувачі створюють масштабні модифікації з купою нового контенту і повноцінними сюжетними лініями. Про них ми вже писали в окремому матеріалі.

Однак серед модів є ще одна категорія, яка варта пильної уваги. Мова про незвичайні фанатські творіння для відомих ігор. Вони можуть як здивувати несподіваними елементами і механіками, так і повністю змінити сприйняття проекту. УНІАН заглибився у цей розділ модифікацій та знайшов там чимало цікавого. Наша редакція відібрала десятку незвичайних модів для популярних ігор і показала, які дивовижні ідеї відвідують фанатів.

10. The Witcher 3: Wild Hunt з елементами шутера

У "Відьмаку 3" із далекобійної зброї присутні лише арбалети, що не влаштувало ентузіаста під псевдонімом Roenaxx. Він випустив для гри модифікацію, яка частково перетворює її на шутер. Користувач реалізував десять варіантів пістолів та сім видів боєприпасів до них. Звичайні патрони відкриваються на 21 рівні, а срібні — на 27-му.

Стрілянина зроблена за аналогією з арбалетами. Гравець натискає відповідну клавішу, наводить приціл та спускає курок — нічого складного. Завдяки модифікації Roenaxx в The Witcher 3: Wild Hunt можна перетворитися на справжнього стрільця, який використовує мечі та знаки лише у крайньому випадку.

9. Маленький Міка в Red Dead Redemption 2

Міка Белл — один із антагоністів RDR 2, який відзначився вкрай поганим характером. Цього персонажа хочеться побити після кожної зустрічі з ним. Ось тільки гра далеко не завжди дає таку можливість, що вирішив виправити користувач під псевдонімом WeebleWop24.

Він додав у Red Dead Redemption 2 карликову версію Міки, яка скрізь слідує за головним героєм. Користувачі вільні штовхати його на кілька десятків метрів в будь-який момент проходження. Це дозволяє зняти стрес і частково позбутися злості, викликаної антагоністом та його огидними вчинками.

8. Altis Life для Arma 3

Arma завжди виділялася на тлі решти шутерів за рахунок реалістичного геймплею. Однак ігри франшизи мають ще одну особливість – вони відмінно підходять для створення незвичайних модифікацій. Саме із цієї франшизи виросла знаменита DayZ, яка популяризувала симулятори виживання. А ще на базі серії, точніше її третьої частини, було розроблено шикарний мод Altis Life. У ньому користувачі вибирають одну з чотирьох ролей: поліцейський, медик, мирний житель чи браконьєр.

Після цього потрібно діяти у межах свого "класу". Наприклад, члени правоохоронних органів повинні стежити за порядком, а звичайні громадяни добувати ресурси, рибалити та займатися іншими чесними справами. Altis Life відчувається світом, де можна жити, розвиватися та розважатися протягом сотень годин.

7. Сайтама з One Punch-Man в The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Головний герой Сайтама з аніме One Punch-Man прославився завдяки своїй кумедній зовнішності та безмежній силі. У нього з'явилося багато фанатів, які створювали меми та різні ролики. А ось ентузіаст під псевдонімом AykanNA пішов значно далі. Він замінив Лінка з The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Сайтаму з усіма його здібностями.

Герой One Punch-Man може ганяти територією Хайрула на максимальній швидкості без витрат витривалості і вбивати всіх ворогів з одного удару. Це стосується навіть фінального боса на ім'я Біда Ганон. Вся його міць, яка тримала в жаху цілий материк, не може зрівнятися з кулаками Сайтами.

6. Carmageddon для Grand Theft Auto IV

При проходженні GTA IV гравці знищують сотні автомобілів і не завжди несуть за це покарання. Ентузіаст під псевдонімом Gipphe вирішив, що техніка має помститися користувачам за їхнє зневажливе ставлення. Він випустив модифікацію Carmageddon, де реалізував негативне тертя коліс у кожної машини.

Через це транспортні засоби не сповільнюються при зіткненні з поверхнею, а навпаки, прискорюються. Тобто модифікація змушує автомобілі ледве не літати вулицями Ліберті-Сіті. Кожна техніка у грі розганяється до максимальних показників та зносить усі перешкоди на своєму шляху. З цієї причини виникає враження, ніби машини розлютилися і захотіли перебити всіх перехожих. Хаос, який створюють автомобілі, робить проходження GTA IV складнішим та цікавішим.

5. Animal Cannon для Grand Theft Auto V

У GTA V є багато зброї, але її не назвеш особливою. Кожна зброя в грі відповідає реалістичному антуражу, але іноді до всієї цієї приземленості хочеться додати трохи божевілля. Тут і стане в нагоді модифікація Animal Cannon від автора під псевдонімом nyanpire.

Творіння додає в Grand Theft Auto V стрілянину справжніми тваринами — котами, собаками, оленями, акулами і навіть величезними китами. У разі зіткнення з об'єктами звірі гинуть, що може засмутити вразливих гравців. Але вони мають альтернативу: стріляти в повітря і збільшувати різноманітність фауни на вулицях Лос-Сантоса.

4. Basemental Drugs для The Sims 4

Наркотики — це зло. Вони роблять людей залежними та нерідко призводять до смерті. Поширення заборонених речовин карається законом майже в усьому світі. Однак у віртуальному середовищі наркотики не призводять до наслідків, і геймери про це знають. Недарма ж окремі модифікації із забороненими речовинами користуються колосальною популярністю.

Серед них є і Basemental Drugs для The Sims 4, яка додає нові механіки та анімації. Розробники зазвичай намагаються уникати цієї теми. Наявність наркотиків автоматично призводить до присвоєння проекту максимального вікового рейтингу та може створити труднощі з продажами в окремих країнах. Але якщо користувачам подобається, то нехай краще розважаються подібним чином у The Sims 4, ніж у реальності.

3. Super Skyrim Bros для The Elder Scrolls V: Skyrim

Модифікацію від clintmich можна назвати унікальною, адже в ній незвичайна ідея поєднується з величезними масштабами. Ентузіаст зміг поєднати всесвіти Mario та The Elder Scrolls V: Skyrim. Творіння додає у знамениту екшен-RPG тонну нового контенту.

Після його встановлення на просторах Скайріма з'являться гриби та гумби, а оточення стане набагато кольоровішим. Зброя та екіпірування теж зміняться відповідно до настрою Super Mario Bros. Спочатку ідея clintmich здається дивною, але на практиці в модифікації швидко освоюєшся. Після неї повертатися до звичайної версії Skyrim зовсім не хочеться.

2. Lothric Olympics для Dark Souls 3

Завдяки цьому моду Dark Souls 3 може стати альтернативою для спортивних ігор. Творіння ентузіаста під псевдонімом wallacetheswifter додає у знаменитий рольовий екшен футбольні матчі та смугу перешкод для забігів. Щоправда, кожне із змагань реалізовано відповідно до можливостей гри.

Для футболу автор спорудив окреме поле. У матчах можуть брати участь три чи п'ять осіб. Один із них виступає в ролі судді та кидає іншим "спортсменам" кам'яну ящірку, яка замінює м'яч. А під час бігу з перешкодами користувачам необхідно ухилятися від ворожих атак, уникати пасток і влаштовувати підступи суперникам. Їх можна сповільнювати ударами завдяки нескінченному запасу концентрації.

1. Mob Talker 2 для Minecraft

Якщо фанати Minecraft хочуть дізнатися, про що думають і що відчувають моби, їм потрібно встановити Mob Talker 2. Ця модифікація від Chimaine і xs2007 дозволяє спілкуватися з традиційно німими істотами з ігрового світу. Причому процес виконано, як у японських візуальних новелах.

Під час розмови моби перетворюються на привабливих дівчат із аніме, що значно підвищує інтерес до спілкування. А ще в Mob Talker 2 реалізовано гнучке налаштування поведінки та відповідей співрозмовників. Завдяки цьому Minecraft можна перетворити на повноцінний симулятор побачень.

Назар Степорук

