Гра лежить на одній полиці з космічним симулятором No Man's Sky, який встигли значно поліпшити з моменту релізу.

Вихід Cyberpunk 2077 став ударом для CD Projekt RED. Компанія піддалася колосальній критиці за технічний стан гри і консольних версій, зокрема. Проект мав таку кількість проблем, що за цілий рік розробники не змогли його полагодити. У Cyberpunk 2077 і далі зустрічаються баги, хоч і в меншій кількості, ніж раніше. Через критичні недоліки гру зробили експонатом в "Музеї невдач", який розташований в Міннеаполісі.

Інформація надійшла від користувача форуму Reddit під псевдонімом Luffy2k19. Він відвідав згаданий заклад і на одному зі скляних стелажів побачив два проекти. Першим виявилася версія Cyberpunk 2077 для Xbox One, а другим — No Man's Sky для PS4. При цьому космічний симулятор від Hello Games зараз вважається однією з кращих ігор в своєму жанрі. На релізі він дійсно був вкрай посереднім і пропонував мало контенту, але з тих пір все змінилося. Розробники забезпечили No Man's Sky безліччю оновлень з різноманітними можливостями, завдяки чому проект повністю змінився. Cyberpunk 2077 ще тільки належить пройти цей шлях. Якщо вірити інсайдеру Тайлеру Маквікеру, CDPR все ж збирається значно поліпшити свою екшен-RPG.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

Автор: Назар Степорук