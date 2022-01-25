Президент закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2022-й рік може бути останнім роком пандемії COVID-19.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Telegram-каналі глави держави.

"Що можете зробити ви, шановні громадяни України, крім простого дотримання норм безпеки? Правильно: вакцинуватися", - наголосив президент.

Він зазначив, що вакцинація - одна із головних причин того, що рівень госпіталізації хворих на COVID-19 наразі менший, ніж під час піку захворювання восени 2021 року.

"Люди, які мають щеплення, переносять хворобу набагато легше. Рівень смертності набагато менший, а у медзакладах зайнято лише 28% ліжко-місць...", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що вакцинація довела свою ефективність та безальтернативність.

"Вже сьогодні з боку ВООЗ... є дуже обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватися, що 2022-й рік буде останнім для пандемії COVID-19", - зауважив він.

Президент додав, що для цього необхідно досягти високого рівня охоплення громадян вакцинацією.

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Як повідомляв УНІАН, від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 в Україні щеплення отримали понад 15,1 млн людей, бустерну дозу вакцини - понад 208,7 тис.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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