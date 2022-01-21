Пікові показники захворюваності на COVID-19 очікуються приблизно 20-25 лютого.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін поділився невтішними прогнозами щодо коронавірусу в Україні. Він розповів, скільки людей може захворіти на COVID-19 у лютому та зазначив, що за наступний місяць може заразитися один мільйон українців.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Кузін вважає що штам "Омікрон" є викликом для будь-якої системи охорони здоров’я, адже люди вже втомилися від масок та обмежень та вже не хочуть дотримуватися правил безпеки. На тлі небезпечного штаму, відмова від правил виглядає дуже ризиково, бо перехворіти "Омікроном" може велика кількість людей.

"За обережними прогнозами експертів, те, що каже Всесвітня організація охорони здоров’я, очікується, що близько 50% європейців перехворіють на "Омікрон", і частина з цих відсотків пов’язана навіть не з відсутністю прихильності до вакцинації, а з нехтуванням масковим режимом або нормами дистанціювання, й усім іншим", - наголосив він.

За словами Кузіна, в Україні дуже низькі показники щеплення. Окрім цього, мешканці нашої країни все більше нехтують протиепідемічними нормами. Саме тому прогнози щодо коронавірусу досить невтішні. У лютому ситуація може дуже погіршитися.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно близько 1 млн українців за лютий може захворіти. Я б назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - поділився Кузін.

Читайте такожІвано-Франківська область потрапила в "червону" зону: введуть жорсткий карантинВін розповів, що за прогнозами РНБО пікові показники захворюваності на COVID-19 очікуються приблизно 20-25 лютого. Проте, як зазначив Кузін, ще рано казати про те, наскільки швидким буде спадання та коли закінчиться ця хвиля.

"За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня", - додав він.

Окрім цього, Кузін розповів про те, на які карантинні обмеження очікувати українцям. Під час хвилі "Омікрону" будуть такі ж правила, як і з іншими штамами коронавірусу.

"Єдине, що стимулюватимемо місцеві органи влади активніше застосовувати вимоги помаранчевої зони. Тому що помаранчева зона вона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади вживали превентивні профілактичні попереджувальні заходи, які не дозволять переходу області в червону зону", - розповів Кузін та зазначив, що нині області пасивно реагують на правила помаранчової зони.

Читайте такожВперше 20 тисяч за добу за останні два місяці: актуальна COVID-статистика в УкраїніТакож Кузін нагадав про необхідність вакцинації. Адже вакциновані люди легше хворіють на "Омікрон". Окрім цього, вакцинація допомагає Україні та усьому світу зупинити коронавірус до того, як він почне ще більше розповсюджуватися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у світі за добу виявили рекордні 3,5 мільйона COVID-випадків, Україна - на 29 місці.

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