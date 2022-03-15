Це перша компанія, яка почала промислове виробництво інсуліну.

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly & Company зупиняє експорт неосновних ліків до Росії через війну в Україні.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

У Eli Lilly & Company повідомили, що глибоко стурбовані трагічною загибеллю невинних людей в Україні.

"Ми призупинили всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в Росії, а також експорт неосновних ліків в цю країну. Наші операції в Росії зараз зосереджені тільки на тому, щоб люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні їм ліки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що весь прибуток від продажів товарів в Росії компанія пожертвує організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги.

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