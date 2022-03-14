Компанія має намір пожертвувати 4 млн євро на допомогу Україні.

Японський виробник шин Bridgestone вирішив закрити свій завод у російському місті Ульяновську та припинити експорт продукції в Росію.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Bridgestone Group глибоко засмучений та стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив призупинити локальне виробництво у РФ й експорт в Росію", – заявили в компанії.

Зазначається, що завод закриють 18 березня. Японських співробітників разом із родинами вивезуть з території РФ.

Крім цього, компанія має намір пожертвувати 4 млн євро Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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