На Закарпатті працює 738 закладів з 753, у Чернівецькій області – 503 з 516, в Івано-Франківській – 832 з 857.

Робота аптек відновлюється, наразі в Україні працюють понад 80% аптечних закладів.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

"Дослідження Proxima Research International показують, що з 20,8 тис. аптечних точок станом на 24 березня продовжують працювати 80%. Найбільш значна частка аптек працює у західних регіонах. Наприклад, на Закарпатті працює 738 закладів з 753, у Чернівецькій області – 503 з 516, в Івано-Франківській – 832 з 857. Ми дуже вдячні колегам за таку активну роботу для збереження здоров’я українців", - зазначив він.

Для полегшення умов роботи МОЗ розробило низку заходів і постійно спілкується із представниками аптечних мереж.

Так, для надання фармацевтичної допомоги населенню в умовах воєнного стану студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах. Також МОЗ закликало фармацевтів, які змінили місце проживання, виходити на роботу в аптечні заклади, що працюють поблизу.

Водночас МОЗ та Держлікслужба проводять моніторинг вартості ліків, щоб уникнути необґрунтованого зростання цін та забезпечити постійний доступ покупців до лікарських засобів.

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