Багато медпрацівників були звільнені, або не можуть виконувати свої обов'язки.

В Україні закрилася половина аптек, а багато медпрацівник звільнилися або не можуть виконувати свої обов'язки.

Про це в Twitter повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Також у звіті ВООЗ говориться, що близько 1000 медичних установ знаходяться в безпосередній близькості від зон бойових дій, що робить надання допомоги людям майже неможливим.

У зв'язку з цим, як зазначили в Організації, доступ українців до ліків, медичних закладів та медичних працівників обмежений або відсутній. У ВООЗ підкреслили, що війна ускладнює отримання базових медичних послуг населенням.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медична система України перейшла на військові рейки, щоб українці не страждали від відсутності медичних препаратів і підвищення цін.

А 29 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький попередив українців про можливе підвищення цін на медпрепарати внаслідок коливання курсу валют та інфляції.

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