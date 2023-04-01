Впровадження електронного рецепта є лише новим цифровим сервісом для зручності громадян, рецептурна група препаратів не змінилася.

"Ми не змінили правила відпуску препаратів. Ми говоримо про те, що ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з’явився, - електронний рецепт. Всі інші правила відпуску, контроль, який був в довоєнний період, він і залишається сьогодні такий, як і був до 24 лютого 2022 року... Ніякі нові препарати не потрапили до рецептурної групи. Не змінилася ніяка ситуація щодо посилення контролю відпуску", - заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі інформаційного телемарафону.

Ляшко зазначив, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність, прозорість і спрощують життя громадянам.

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"Є питання довоєнного періоду, коли в нас була група рецептурних препаратів, яка повинна відпускатися за рецептом лікаря. Ця рецептурна група препаратів не змінювалася МОЗ ні до війни, ні зараз. На 1 квітня 2022 року ми планували зайти з електронним рецептом по антибіотикам. Через повномасштабне вторгнення РФ, ми відтермінували впровадження електронного рецепта як додаткового сервісу для пацієнта. При цьому електронний рецепт на програму "Доступні ліки" працює в нашій країні більше 3 років", - повідомив міністр.

За словами Ляшка, в травні 2022 року МОЗ прибрало рецептурний відпуск повністю на всі ліки для того, щоб спростити хаотичну ситуацію, яка була пов’язано з веденням бойових дій на території України. Уже в серпні системна логістика в аптечній мережі стабілізувалася, і в серпні була скасована дія постанови на безрецептурний відпуск антибіотиків, а також був запущений додатковий сервіс - електронний рецепт.

"Тобто в країні вже більше півроку працює електронний рецепт разом з паперовим на антибіотики та програму "Доступні ліки". В листопаді ми скасовуємо дію постанови на безрецептурний відпуск на наркотичні лікарські засоби і також запускаємо додатковий сервіс", - зазначив Ляшко.

Міністр зазначив, що весь цей час у МОЗ готували електронну базу для заведення реєстру рецептурних засобів у цифровий формат, щоб можна було запустити за електронним рецептом всю групу рецептурних препаратів.

"І 1 квітня 2023 року нам це вдалося і ми повернулися до системи і сказали людям: "Тепер ви можете отримати і додаткову рецептурну групу препаратів за електронним рецептом". І цей електронний рецепт ще й спрощує нам життя, тому що якщо у людини хронічна хвороба... можна зв’язатися з лікарем дистанційно і не йти до нього, бо дистанційно лікар має право, якщо є медичний засіб в електронній системі охорони здоров’я, виписати рецепт", - сказав міністр.

За його словами, таким чином у МОЗ реагують на виклики сьогодення, на ускладнення інфраструктурного доступу і дозволяють отримати додаткові лікарські засоби з новим сервісом.

Продаж ліків в Україні за рецептом

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що з квітня відпуск усіх рецептурних ліків здійснюватиметься за електронним рецептом.

У міністерстві зазначили, що електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в держреєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати такий рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України.

Крім того, в МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я.

Як відомо, в Києві 31 березня у зв'язку з прийдешнім вступом в силу змін до правил відпуску ліків в аптеках утворилися черги.

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