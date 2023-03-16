Виписати такий рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки, або ж лікар-ФОП.

Цієї весни українці зможуть виписувати рецепти на ліки за спрощеною системою: з квітня цього року громадяни зможуть оформляти для себе електронні рецепти. Нагадаємо, що раніше в Україні посилили заходи щодо отримання рецепта на антибіотики.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, уточнивши, що нова методика торкнеться тих препаратів, які зафіксовані в Державному реєстрі лікарських засобів.

"Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної або приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього установі не потрібно мати договір з НСЗУ", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в ЕСЗ - електронній системі охорони здоров'я.

Цифровізація медичних послуг в Україні

Нагадаємо, що перехід українців на електронні рецепти чинний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував ще навесні 2022 року. Тоді чиновник заявляв, що діджиталізація медичної сфери - це важливий крок у розвитку цієї галузі.

Раніше українці з ініціативи МОЗ вже перейшли й на електронний лікарняний. Це сталося у 2021 році.

Це значно спростило громадянам процедуру оформлення тимчасової непрацездатності на роботі. Адже з появою е-лікарняних, їм не потрібно бігати до лікарів особисто, досить записатися до нього на онлайн-прийом.

Вас також можуть зацікавити новини: