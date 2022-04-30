Протермінований сертифікат про вакцинацію буде вважатися недійсним, зазначив міністр цифрової трансформації.

COVID-сертифікат в "Дії", у якого минув термін, не зникне із застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Тепер, якщо у вашого COVID-сертифіката в "Дії" минув термін дії, він не зникне із застосунку, а буде недійсним. У такий спосіб ми хочемо залишити в застосунку історію вашої вакцинації від COVID", - написав міністр.

Він зазначив, що це важливо для людей, які втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем чи ж евакуювались у межах України або за кордон.

"Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки мали вакцин - одну, дві чи бустерну дози", - додав Федоров.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Україні розпочалася у березні 2020 року, пізніше в нашій країні стартувала вакцинація.

На початку квітня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що COVID-сертифікат у "Дії" відображатиметься 1,5 року від дати щеплення.

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