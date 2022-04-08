Сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично - для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі "Дія".

COVID-сертифікат у "Дії" відображатиметься 1,5 року від дати щеплення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ спільно з Мінцифри та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення. Це дозволить українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від COVID-19, отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи", - йдеться у повідомленні.

Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, які підтверджують вакцинальний статус особи: "жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби; "зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення; "бустерний" COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення.

"Сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат", - додали у МОЗ.

Раніше, як писав УНІАН, Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників в Україні.

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