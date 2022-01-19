6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

Члени Кабінету міністрів сьогодні отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Разом з колегами в КМУ отримав свою бустерну дозу антиковідної вакцини. Від мого другого щеплення минуло понад 6 місяців, тому скористався можливістю отримати додатковий захист від коронавірусної хвороби. Базовий курс щеплення був вакциною AstraZeneca, бустерна доза, відповідно до рекомендацій НТГЕІ (Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики - УНІАН) – мРНК вакциною. Я вибрав Moderna", - повідомив очільник МОЗ.

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Разом із Ляшком третє щеплення отримали і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і міністр освіти Сергій Шкарлет та інші члени уряду.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

Сьогодні, 19 січня, Кабмін встановив строк чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію на рівні 270 днів замість 365.

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