Уряд розширив перелік напрямків, на які можна витрачати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".

Кабінет міністрів розширив перелік напрямків, на які можна витрачати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

"Слова "а також для придбання книжок" замінити словами і цифрами "для придбання книжок, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів", - йдеться у тексті постанови.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 053 тис. 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 053 тис. 123 людини, дві дози – 14 млн 343 тис. 487, додаткову – 10 тис. 687, бустерну – 131 тис. 178. Загалом проведено 29 млн 538 тис. 475 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.