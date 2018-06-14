У Києві під час пологів померла 35-річна жінка (відео)

За попереднім висновком розтину, померлій приписали ішемічну хворобу серця.

У столичному пологовому будинку на Червоному Хуторі померла 35-річна Ольга Іванова.

Як йдеться в сюжеті ТСН, її дитину вдалося врятувати. Діма і Оля були знайомі 20 років, три роки зустрічалися, а в лютому одружилися. Діма розповів, що всі 9 місяців вагітність коханої минала без проблем, а пологовий обрали за місцем проживання.

Минулої п’ятниці вони вже там були, аналізи були в нормі, їх відпустили додому, а вже в суботу надвечір в Олі почалася кровотеча. Лікарі почали робити кесарів розтин, чоловіка вивели в коридор. "Нам пояснили, що могли підібрати трубки для наркозу, тому робили наркоз просто маскою, інший наркоз – через укол не могли робити. Дістали дитину, поклали мені на груди, вона там полежала півгодини. В якийсь момент почали всі бігати", - пригадує він.

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Потім чоловіку сказали, що його дружина захлинулася блювотними масами. "Мені пояснили, що маса потрапила в легені, соки шлункові все спалюють. Людину ми не повернемо, але щоби більше ніхто не втратив свого життя, свого щастя", - пояснив Дмитро.

За попереднім висновком розтину, померлій під час пологів жінці приписали ішемічну хворобу серця, але її старша сестра Олександра переконує, що в Олі не було проблем із серцем. "Це все фігня, вибачте", - характеризує вона висновки медиків. Олю вона пригадує за день до смерті здоровою та щасливою, а винуватцями смерті породіллі вважає лікарів.

Медичні керівники пояснюють, що за життя пацієнтки боролися більше 15 фахівців, у кожному з котрих вони впевнені, як і в правильності рішення про кесарів розтин. "Вони її оглянули і терміново по життєвим показникам прооперували. Всі документи на розгляді в судово-медичній експертизі, це незалежна експертиза", - пояснила заступник директора медзакладу Світлана Гончарук.