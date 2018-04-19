У Києві жінка народила на платформі вокзалу "Дарниця" (відео)

Черговій на вокзалі оператор повідомив, що з електрички зійде вагітна, у якої відійшли води.

У Києві на залізничній станції "Дарниця" жінка народила дитину просто на лавці на платформі.

"Чергова на вокзалі Яна Якименко прийняла пологи у пасажирки прямісінько на платформі. Малеча не дочекалась лікарів швидкої та з'явилась на світ під керівництвом працівниці залізниці", - повідомив у Facebook в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За його словами, новонароджена дівчинка та мама почуваються добре.

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Новоявлена "акушерка" Якименко поділилася своєю історією. За її словами, оператор повідомив, що з електрички зійде вагітна, у якої відійшли води, передає Залізничний інформаційний портал.

"Її мала зустріти я, — говорить Яна Якименко, — бо лікарка в цей час приймала важку пацієнтку в медпункті. Ніхто й подумати не міг, що все буде так швидко. Ми викликали швидку, а я побігла на платформу".

Яна побачила майбутню породіллю, котра повільно йшла з трьома важкими сумками. Жінка спеціально їхала до столиці за два тижні до пологів. Пройшли буквально 20 м, і вагітна сказала: "Все, здається, почалось". Вони дійшли до останньої лавки, й дитина майже відразу народилася. У породіллі при собі були пелюшки, тож маля сповили. Допомагав і пасажир із досвідом партнерських пологів.

"Дівчинка народилася маленька, я їй, як змогла, прочистила носик — і маля почало дихати, не плакало. Поклали дівчинку матері на живіт. За 10 хвилин приїхала швидка", - згадує чергова на вокзалі.