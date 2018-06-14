Супрун зруйнувала три міфи, через які страждають шлунки українців

Поїсти чи попити щось тільки тому, що це радять в інтернеті, - не найкращий шлях до міцного здоров’я та довголіття, наголосила Супрун.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун спростувала поширені серед українців міфи про нібито здорове харчування.

Як написала вона на своїй сторінці у Facebook, дехто настільки хоче бути здоровим, що навіть готовий повірити у чудодійність найабсурдніших з точки зору медицини способів.

Тож серед міфів про "здорове харчування" Супрун виділила:

1. Сода - не методика лікування

Зазначається, що вживання соди для покращення обміну речовин чи кислотно-лужного балансу, найчастіше просто з водою та натще - погана ідея.

Тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію у противагу зменшення рівня калію, кальцію та магнію, що може призводити до порушення у серцево-судинній регуляції, підвищення артеріального тиску, порушенню мінералізації кісток, утворення каменів у нирках, нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку.

"Якщо регулярно пити соду тривалий час, кислотність шлунку підвищиться. Такі експерименти ведуть до виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, часто викликають екстрені ускладнення, як перфорація та шлунково-кишкова кровотеча, допомогти при яких часто є можливо лише хірургічно та в умовах реанімації", - наголосила в.о. глави МОЗ.

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2. Перекис водню безсилий не лише від мікробів

"Інша загрозлива "інтернет-пігулка" стосується вживання перекису водню. Ця методика не має доказової бази для застосування, окрім "думки одного автора-професора", і досить часто пацієнти вірять у диво-пігулку та часто потрапляють до лікарні із запаленням не лише шлунка, а й кишківника, підшлункової залози, перитонітом", - розповіла Супрун.

3. Розторопшу залиште для городу

За словами в.о. міністра охорони здоров'я України, досить часто люди припускаються помилки, коли самі собі призначаючи жовчогінні засоби. Особливо це стосується пацієнтів з уже встановленою жовчо-кам'яною хворобою - їм взагалі протипоказано вживати будь-які засоби, які містять трави з жовчогінними властивостями, наприклад, розторопшу.

"Таке "лікування" може призвести до загострення холециститу, виходу каменю з жовчного міхура у холедох та спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колікою, механічною жовтяницею та розвитком панкреатиту, коли лише вчасна хірургічна допомога може зарадити", - пояснила виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я України.

Вона зазначила, що найкращим запобіганням жовчнокам'яній хворобі є регулярні повноцінні сніданки з вживанням корисних жирів, невеликі перерви між прийомами їжі, відмова від кави натще.

Також Супрун додала, що велику роль на шляху до міцного здоров’я відіграє дійсно здорове харчування: це їсти багато овочів та фруктів, пити достатньо води та обмежувати продукти, які містять цукор, сіль та біле борошно.

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