Названо ТОП-3 продукти, які допомагають бути стресостійкими (відео)

Чорний шоколад, банани та болгарський перець - ці продукти заряджають енергією та гарним настроєм.

Стрес робить нас вразливими, ослаблює організм і навіть підштовхує до тривалих депресій.

Зарядитися енергією вранці і бути стресостійким протягом дня насправді просто. Експерти радять включити до раціону деякі продукти, передає 1+1.

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Чорний шоколад

У складі чорного шоколаду міститься ресвератрол, який ще називають королем антиоксидантів. Ресвератрол відповідає за те, щоб ми почувалися спокійними і щасливими. Поживні речовини, які також є в темному шоколаді, знижують кров’яний тиск. Добова норма чорного шоколаду - 30 г.

Банани

Вітамін В6, який міститься у бананах, зменшує вироблення серотоніну. Як відомо, серотонін - гормон щастя, тому банани поліпшують настрій.

Болгарський перець

Цей овоч не лише робить наші страви смачнішими, а й зміцнює імунітет і взагалі підтримує організм. Для порівняння: у 100 г болгарського перцю міститься 158 мг вітаміну С, а це навіть більше, ніж у 200 г апельсинового соку.

Раніше дослідження науковців довели, що шоколад дуже корисний для організму людини.