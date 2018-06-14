Названо ТОП-3 продукти, які допомагають бути стресостійкими (відео)

16:20, 14 червня 2018
Країна
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До свого раціону варто включити чорний шоколад / pixabay.com

Зарядитися енергією вранці і бути стресостійким протягом дня насправді просто. Експерти радять включити до раціону деякі продукти, передає 1+1.

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Чорний шоколад

У складі чорного шоколаду міститься ресвератрол, який ще називають королем антиоксидантів. Ресвератрол відповідає за те, щоб ми почувалися спокійними і щасливими. Поживні речовини, які також є в темному шоколаді, знижують кров’яний тиск. Добова норма чорного шоколаду - 30 г.

Банани 

Вітамін В6, який міститься у бананах, зменшує вироблення серотоніну. Як відомо, серотонін - гормон щастя, тому банани поліпшують настрій. 

Болгарський перець

Цей овоч не лише робить наші страви смачнішими, а й зміцнює імунітет і взагалі підтримує організм. Для порівняння: у 100 г болгарського перцю міститься 158 мг вітаміну С, а це навіть більше, ніж у 200 г апельсинового соку.  

Раніше дослідження науковців довели, що шоколад дуже корисний для організму людини.

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Теги: #стрес#перець#шоколад