Як схуднути: Супрун назвала найкориснішу та доступну дієту

Цей раціон захистить від раку, зміцнить серце і сповільнить деменцію.

В. о. голови МОЗ Уляна Супрун вважає середземноморську дієту найбільш корисною та доступною.

Здоровою і досить доступною в Україні, особливо влітку, є саме ця дієта, передає слова Супрун "Сегодня.Lifestyle".

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"Це фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи і насіння, а також рослинні олії, риба (оселедець, скумбрія), птиця, молочні продукти. А ось червоне м'ясо варто обмежити. Такий раціон підтримує серцево-судинну систему, а крім того, знижує ризик деяких видів раку і когнітивних розладів, що уповільнює прогрес деменції", – стверджує в. о. міністра охорони здоров'я.

Крім цього, чиновник порадила взагалі відмовитися від вживання алкоголю.

"Люди, які не вживають алкоголь, мають на 22% менше шансів розвинути хворобу Альцгеймера, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного. Такі результати опублікували в журналі Американської медичної асоціації (JAMA)", - додала Супрун.

Раніше дієтолог Оксана Скиталінська розповіла про шкоду перекусів: коли ми часто їмо, то у нас так само часто підвищується рівень глюкози в крові.