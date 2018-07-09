Супрун розповіла, як уникнути запаху з рота (відео)

За словами Супрун, куріння та вживання алкоголю можуть стати причинами появи запаху з рота.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, як боротися із проблемою неприємного запаху з рота.

За її словами, найчастіше ця причина ховається в роті. І запах виникає насамперед через нехтування гігієною ротової порожнини, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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"У цьому випадку неприємний запах викликають бактерії, що мешкають у роті та в процесі своєї діяльності виробляють леткі сполуки сірки. Крім того, куріння та вживання алкоголю можуть стати причинами появи запаху", - зазначила в.о. глави МОЗ.

Крім того, неприємний запах може виникати через інфекційні хвороби ротової порожнини, дихальних шляхів чи деякі системні захворювання, наприклад, діабет, печінкова чи ниркова недостатність. Або ж через надмірну сухість ротової порожнини та зменшення слиновиділення.

"У такому випадку обов’язково консультуйтесь з лікарем, адже просто освіжувач рота чи жуйки вам не допоможуть", - наголосила Супрун.

Також вона порадила, як боротись з неприємним запахом. "Найважливіша рекомендація - правильний догляд за ротовою порожниною. Завжди ретельно чистіть зуби та язик та полощіть ротову порожнину навіть простою водою після прийому їжі. Щоб боротись з бактеріями, використовуйте спеціальні антимікробні засоби для полоскання, зубні пасти та спреї-освіжувачі для рота. Якщо ж неприємний запах турбує вас досить тривалий час - звертайтесь до лікаря", - підсумувала в.о. міністра охорони здоров'я.

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Раніше Супрун заявляла, що догляд за порожниною рота дитини варто починати, ще коли зуби навіть не прорізалися.