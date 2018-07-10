В Україні дали старт безкоштовній вакцинації дорослих від кору
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в Україні починається безкоштовна вакцинація від кору серед дорослих - тих, хто ще не отримав щеплення та відноситься до груп підвищеного ризику.
Особливо це стосується тих, хто працює у сферах охорони здоров’я, освіти, залучених до Операції об’єднаних сил, студентів, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, МОЗ поступово охоплює щепленнями проти кору дедалі більше дітей, проте через недостатній рівень вакцинації у попередні роки багато дорослих людей так само вразливі до хвороби.
"Упродовж 2018 року українці, які є в групах ризику та в їхньому колективі хтось захворів на кір, можуть вакцинуватися безкоштовно", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.
Серед груп ризику, які можуть отримати щеплення безкоштовно, працівники:
➡ закладів охорони здоров’я;
➡ освітніх закладів;
➡ студенти;
➡ Міністерства внутрішніх справ;
➡ Міністерства оборони України;
➡ Служби безпеки України;
➡ Національної поліції України;
➡ Національної гвардії України;
➡ Державної прикордонної служби України;
➡ Управління державної охорони України.
Як повідомлялося. раніше у Миколаївській області від кору померла восьмирічна дитина.