В Україні дали старт безкоштовній вакцинації дорослих від кору

Упродовж 2018 року українці, які є в групах ризику, можуть вакцинуватися від кору безкоштовно.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в Україні починається безкоштовна вакцинація від кору серед дорослих - тих, хто ще не отримав щеплення та відноситься до груп підвищеного ризику.

Особливо це стосується тих, хто працює у сферах охорони здоров’я, освіти, залучених до Операції об’єднаних сил, студентів, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, МОЗ поступово охоплює щепленнями проти кору дедалі більше дітей, проте через недостатній рівень вакцинації у попередні роки багато дорослих людей так само вразливі до хвороби.

"Упродовж 2018 року українці, які є в групах ризику та в їхньому колективі хтось захворів на кір, можуть вакцинуватися безкоштовно", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Серед груп ризику, які можуть отримати щеплення безкоштовно, працівники:

➡ закладів охорони здоров’я;

➡ освітніх закладів;

➡ студенти;

➡ Міністерства внутрішніх справ;

➡ Міністерства оборони України;

➡ Служби безпеки України;

➡ Національної поліції України;

➡ Національної гвардії України;

➡ Державної прикордонної служби України;

➡ Управління державної охорони України.

Як повідомлялося. раніше у Миколаївській області від кору померла восьмирічна дитина.