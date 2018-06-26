В Україні зросла кількість жертв кору

17:56, 26 червня 2018
Країна
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МОЗ повідомило про нову жертву кору / фото pixabay.com

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Зазначається, що від початку року померли 12 осіб: восьмеро дітей і четверо дорослих. 

За 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини - 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН на початку червня, МОЗ розпочне вакцинацію дорослих у групі ризику захворюваності на кір.

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Теги: #смерть#дитина#кір в Україні