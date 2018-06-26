В Україні зросла кількість жертв кору

Від початку року в Україні від кору померли 12 людей.

У Миколаївській області від кору померла восьмирічна дитина.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Зазначається, що від початку року померли 12 осіб: восьмеро дітей і четверо дорослих.

За 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини - 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН на початку червня, МОЗ розпочне вакцинацію дорослих у групі ризику захворюваності на кір.